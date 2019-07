Chomutov bydlení využije pro sociálně slabé, s nimiž budou pracovat sociální pracovníci. První čtyři jednotky už má, další čtyři jsou vytipované.

Ulice Borová, kde je jeden z příštích sociálních bytů. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Trojí trefa: získá byty pro chudé, pomůže Chomutovanům, kteří by rádi prodali byt za slušnou cenu někomu solidnímu a ani ho to nebude moc stát. Vedení Chomutova začalo s výkupem bytů pro sociální účely. S pomocí evropských dotací by jich chtělo získat zhruba dvacet, přičemž první čtyři už má. Podle vládní Agentury pro sociální začleňování je město prvním v Česku, které se pustilo do výkupu bytů přímo od veřejnosti.