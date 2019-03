Hasiči vyjížděli především ke stromům spadlým na silnice. „Během noci jsme zaznamenali přibližně 30 výjezdů. Zásahy byly poměrně rovnoměrně rozdělené po všech okresech, nejvíce jich bylo na Děčínsku,“ uvedl v neděli 10. března ráno operační důstojník hasičů.

Na Děčínsku spadly stromy na silnici například na Vysoké Lípě, v Arnolticích, mezi Krásnou Lípou a Studánkou nebo v Boleticích. Na Litoměřicku pak hasiči vyjeli do Milešova, Lukova nebo Horních Chobolic. Další stromy nevydržely nápor silného větru v Lounech, Chomutově nebo Chabařovicích.

Další, ještě silnější nápor větru očekávají meteorologové v noci na pondělí. Podle předpovědi by měl vítr na horách dosáhnout síly orkánu, což je proudění vzduchu rychlejší než 117 kilometrů v hodině. Na ostatních místech by mělo foukat méně, ale i tam může vítr dosáhnout v nárazech až 65 kilometrů v hodině. Výstraha před silným větrem platí až do pondělního poledne.