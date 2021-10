Návštěvníci, kteří přijeli za vínem, mohli nechat svá auta doma. Obec zajistila z Března do Stranné kyvadlovou dopravu.

Do Stranné zavítal i pan Bušek z Velhartic se svou družinou. Rádce a komorník císaře Karla IV. předal starostovi obce dekret ohledně rozvoje vinařství za Nechranickou přehradou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.