Ačkoli Jirkovu chybí vinice zalité sluncem, v srpnu se v jeho středu odehraje dvoudenní vinobraní. Nabídne více než čtyři sta druhů vín, cimbálovku, revivalové kapely a možnost vyrobit si vlastní burčák. Hosty budou známá televizní tvář Láďa Hruška a Denise Ayverdi, které patřila titulní strana pánského magazínu. Právě obsazení a snaha zavést vinobraní ve městě bez vinařské tradice ale dráždí kritiky.

Jirkovské vinobraní uspořádá majitel rodinné vinotéky na Hodonínsku Tomáš Stávek s podporou města. To poskytne prostor na náměstí Dr. E. Beneše a u hasičské zbrojnice a pomůže s propagací. Vedení se zamlouvá, že jde o akci „na klíč“, která připoutá pozornost ke středu města.

„Jsme spokojení, protože nás to nebude nic stát, pořadatel zajistí stánky, hudbu i Láďu Hrušku. Pro spoustu obyčejných lidí je to známá osobnost, kterou vidí v televizi a půjdou se podívat,“ je přesvědčená místostarostka Dana Jurštaková (ODS). „Bude to pěkná akce,“ věří.

Na sociálních sítích už koluje videopozvánka, na které vnadná Denise vyzývá návštěvníky, aby přišli, zatímco zpoza révového keře vyskakuje známý propagátor levných pokrmů Láďa Hruška. Ten proslul i recepty ze surovin považovaných za potravinový odpad, například z kuřecích kůžiček.

„Když jsem video viděl, myslel jsem, že mám halucinace. Pak jsem zadoufal, že je to sranda, tohle se u nás ale vážně bude dít,“ podivil se David Valenta. „Nechápu, proč má mít Jirkov vinobraní a už vůbec ne spojitost s antihvězdou Hruškou a králíčkem z Playboye,“ vadí Jirkovanovi.

„Tohle je totální kulturní stoka,“ ohodnotil Jan Kroužek na sociálních sítích. „Akce, která má nesmyslný název a je v opravdu špatném regionu. Hosté, kteří patří tak možná ke kolotočům,“ míní.

Na druhou stranu o událost jeví zájem stovky příznivců, kteří se těší, že to ve městě bude žít. „A todle zase musim pochválit,“ napsal na stránce města Pavel Lebeděnko. „Todle se podle mého povedlo a i ta cimbálovka a revivaly zrovna na takovouto akci patří,“ ocenil.

„Že nejsme město vína, ještě neznamená, že nemůžeme mít vinobraní a hlavně myslím, že i při svíčkové bývá Moravský den s ochutnávkami vína,“ obhajoval pisatel podepsaný jako Pinky Linky.

Pořadatel je zkušený

Organizátor má s pořádáním podobných událostí zkušenost, podle svých slov připravuje už pátým rokem vinobraní také v Praze. Jak přiznal, v metropoli s sebou ale mívá jiné hosty.

„V Praze Hrušku neberou, je to bohaté město a očekává něco honosnějšího,“ vysvětlil Stávek. „Jirkov a Chomutov jsou chudší města, kde mají rádi jeho vychytávky. Je to vidět na sledovanosti jeho pořadů a prodeji knih,“ tvrdí vinař. Do Jirkova přiveze 30. a 31. srpna produkci vinařů z Česka, Slovenska, Itálie a Portugalska. Pokud si vinobraní Jirkovany získá, mělo by pokračovat i v dalších letech.

Vinobraní na Chomutovsku tradičně pořádají v Kadani, kde má město své vinice i značku vína, a ve Stranné. Tam působí hned tři profesionální vinaři.