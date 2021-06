Zdroj: DeníkUž více než třicet let se Karel Němeček z Března věnuje vinařství. Vinnou révu pěstuje na svazích nad vesničkami Stranná a Vičice, tedy nedaleko místa, kde ji pěstovali mniši v období vrcholného středověku, než byla tradice na několik staletí přerušena. Láska k vinařství postupně zasáhla celou rodinu, což vyústilo založením rodinné firmy. Víno dodává do restaurací v širším regionu, jednou z nich je například chomutovská Republica.

„Naší vlajkovou lodí je bílé víno odrůdy Kerner. Je to v podstatě 'dítě' Ryzlinku rýnského, které se ale hodí do chladnějších oblastí, protože dozrává o dva týdny dříve. Stěžejní odrůdou je pro nás také Müller Thurgau,“ uvedl 62letý vinař.

Za svá vína posbíral řadu cen

Jako důležité vnímá, že se mu podařilo prorazit s regionálním produktem. „Dokazujeme, že se vedle komínů dá udělat pěkné víno,“ dodal s odkazem na blízkost dolů a elektráren. Jeho slova podtrhuje šestnáct diplomů z vinařských soutěží a nejvyšší zlatá medaile z Národní soutěže vín v roce 2019, kterou získal za suché červené víno. Tento typ hroznů ovšem nepěstuje, odebírá je z jiných oblastí Čech, aby bylo možné rozšířit sortiment vyráběných vín.

Vědomosti podstatné k zakládání vinic a péči o ně Karel Němeček nabyl na konci 80. let, kdy pracoval jako technik v ovocnářském středisku státního statku ve Vičicích. Statek se tehdy odvážil navázat na původní tradici a vysázet několik odrůd révy. Nově vzniklá vinice dostala název Pokus.

„Základy nás tehdy učil Vilém Kraus, který pocházel ze známé a respektované vinařské rodiny, jeho otec byl v oboru guru. Naučil nás, jak révu pěstovat i něco z tvorby vína,“ zmínil Němeček. Když po revoluci obec nevěděla, co si počít s vinicí, nechal se přesvědčit, aby pokračoval. Později pozemky odkoupil a dnes s hospodaří na dvou hektarech.

Vydatně se podílí i manželka a syn se snoubenkou, kteří tíhnou ke sklepmistrovství. „Mají mladistvý drive, takže zkoušejí nové věci. Například dělají kvevri víno, což je stará gruzínská metoda, kdy se hrozny uloží do hliněné nádoby bez toho, že by se lisovaly. To se dělá až po roce, když se nádoba otevře. Víno má díky tomu úplně jiné chuťové vlastnosti. Mladí zkoušejí také šumivé víno Pet-Nat,“ prozradil.

Pro Karla Němečka je vinařství způsob života, který ho baví. Víno má opravdu rád. „Ochutnávám skoro každý den. S rodinou kupujeme různá vína, hlavně tedy od malých vinařů, žádnou průmyslovou produkci. Chceme mít Kerner na špici, proto zkoumáme, co umí konkurence,“ vylíčil. Doma má celou sbírku různých vín založených na této odrůdě. „Musí se to vše přivézt a vypít, abychom mohli srovnávat a povídat si o tom s rodinou. Jsou to dlouhé rozhovory,“ usmál se vinař.