Ačkoli počasí posledních dnů vypadá spíš na houby, než se rozhodnete vzít nůši, gumáky a strávit den v lese, stojí za to popřemýšlet o kulturních akcích. Jejich centrem je tento víkend Březno u Chomutova. Kdyby vás přeci jen zlákaly outdoorové aktivity, noc bude v sobotu dlouhá. Minimálně v Kadani, kde vás provedou nočním klášterem.

V Březně začne zábava v sobotu už od rána. V deset hodin na místním rybníčku odstartuje soutěžní klání O velkou cenu Vodníka Březuly. Pětičlenná družstva v plavkách čekají zábavné úkoly. „Budou je plnit na podomácku vyrobených plavidlech, třeba z pneumatik,“ líčí Linda Svobodová z březenského informačního centra.

Diváci, kteří při sledování vodního mače dostanou také chuť zahrát si na mořské vlky, dostanou příležitost. „Na rybníčku bude návštěvníky převážet pirátská loďka,“ doplňuje Svobodová.

To nejlepší z vinic

Na vodní hrátky plynule naváže v březenském parčíku od 14 hodin nová akce. Koná se tu první ročník Vinných trhů. Nabídnou to nejlepší, co roste na okolních vinicích ve vinařstvích Mikulášek, Němeček a Hlava. Lahvinky vína ale přivezou i vinaři z Chrámců u Mostu, Chlumčan u Loun nebo z Kvíce u Slaného. „Vinný trh doplní i stánky Včelařství Staněk, takže návštěvníci ochutnají medovinu, med a další včelařské produkty,“ vyjmenovává Svobodová.

A protože ochutnávka vína bez malého občerstvení by nebyla úplná, dobroty nachystají i regionální výrobci potravin. Na výběr mají sýry, pečená masa nebo masa přeměněná do šťavnatých pomazánek.

Vstupné na akci činí sto korun a v ceně je i speciální degustační sklenička na krk. „Můžete tak ochutnat spoustu druhů vína v menším množství,“ dodává Svobodová. Sklenička udělá radost zejména těm, kteří neholdují ochutnávání z plastových kelímků.

Březenský vinný trh probíhá za doprovodu hudebních vystoupení až do 22 hodin. Další program na večer se pak odehraje jen několik kilometrů dále, v Kadani.

Příběh Lobkowiczkého šlechtice

Zdi Františkánského kláštera nabídnou výlet do minulosti, do konce 16 století. Za svitu svíček projdete klášterem a prožijete příběh renesančního šlechtice Jiřího Popela z Lobkowicz. A prostřednictvím herců v kostýmech ho uvidíte i na vlastní oči. „Budete zasvěceni do jeho intrik, vášní a zločinů. Ochutnáte dobové speciality a odvážní se mohou pokusit vypít vítací pohár plný vína,“ vyjmenovává lákadla prohlídky správce kláštera Petr Liebscher.

Prohlídku doprovodí originální písně Martina Šíla v roli dvorního básníka Jiřího Popela z Lobkowicz. Putování ztemnělým klášterem probíhá od 19 do 22 hodin, vždy v celou. Kapacita návštěvníků je ale omezená, volná místa si raději ověřte dopředu v informačním centru.