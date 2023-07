VIDEOARCHIV: Tak se s námi točí svět. Pozorování Perseidů v pár vteřinách

Připomeňte si časosběrné video noční oblohy během výskytu padajících "hvězd", takzvaných Perseidů. Do archivu jsme pro něj sáhli do 12. srpna roku 2020. Záběry vznikly u kostela sv. Václava v obci Kalek v Krušných horách. 75 minut pozorování se nakonec vešlo do několika málo sekund, které ovšam mají své kouzlo. Zvládnete si ho přehrát jen jednou?

Časosběrné video z 12. srpna 2020 z pozorování Perseid v Kalku. | Video: Roman Dušek