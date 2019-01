Chomutov - ČSSD vadí, že jim političtí protivníci strhávají obří bannery. Visí totiž nad pozemkem jedné z členek NO!

Roman Houska a Blanka Kubištová uprostřed peprné rozepře. | Foto: Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Politici se dnes (v pondělí) na ulici pohádali o volební billboard. Plakát chtěla ČSSD shodou okolností umístit nad dvůr jedné z kandidátek NO! Blanky Kubištové. Upevněný měl být na sousedním domě v ulici Na Příkopech. Už jeden takový rozměrný plakát Kubištovi minulý týden uřezali. Včera se ze všech sil snažili zabránit tomu, aby k pozemku najelo auto s dalším bannerem. Nepodařilo se.



„Na nic se nás nezeptali a chtějí si nad naším pozemkem jezdit ramenem s plošinou,“ rozčilovala se dnes (v pondělí) Blanka Kubištová. „Poženeme to k soudu!“ pohrozila.



„Co se vám tak strašnýho děje, když má stát plošina nad vaším majetkem. Zničí snad něco na zahradě?“ supěl Roman Houska z ČSSD, který na místo dorazil krátce poté, co Kubištovi zatarasili městský pozemek před svým dvorem tranzitem.



Na prostranství se během chvíle seběhli úředníci, strážníci a policisté. Snažili se manžele přesvědčit, ať s tranzitem odjedou a umožní přístup. Současně si začal na trávník razit cestu vůz s plošinou. V rychlejším postupu mu bránila jen paní Kubištová. „Ať mě přejede,“ vykřikovala, s rozhodnutím, že neodejde. Ke kapitulaci ji přimněli až policisté. Netrvalo dlouho a manželé s nechutí sledovali, jak se plošina s dělníky vznáší nad jejich dvorem a ti rozvíjí obří billboard s tváří hejtmanky Jany Vaňhové. „Až to doděláte, zaplatíme vám a zase ho sundáte,“ pokřikovali na dělníky.

„Sundáme ho“



Billboard nechala ČSSD na dům podnikatele Milana Štefanova, který s Kubištovými sousedí, upevnit už minulý týden. Manželé ale banner odřezali. „Kradete! Ještě nejste na radnici a už kradete!“ horkokrevně na to konto reagoval Houska. „Ten banner nestál tři koruny. Copak chodíme a strháváme plakáty my vám?“



„My ho neukradli, ale odevzdali ho na městské policii,“ hájila se Kubištová. „Tenhle taky sundáme, můžete si pro něj zítra přijít na zahradu, udělám vám kafe,“ slíbila se známkou provokace.



Podle zástupce ředitele Městské policie byla pro tuto chvíli pravda na straně ČSSD.



„Majitel domu, se kterým mají smlouvu, získal povolení vjezdu na městský pomezek, aby umístil banner. To je pro mě celé,“ zkonstatoval Petr Zálešák. „Jestli se rameno smí pohybovat nad pozemkem, to ať řeší soud.“



Právě touto cestou chtějí jít Kubištovi. Hodlají usilovat o předběžné opatření na neoprávněný zásah do soukromých nebytových prostor.

Žalobu chtějí podat na souseda Štefanova. „Vadí nám, že se nás nikdo neptal. Kdyby slušně přišli, domluvili bychom se,“ uzavřela Blanka Kubištová.