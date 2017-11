Vichřice skončila, nebezpečí trvá dál

Chomutovsko - Procházku do Bezručova údolí nebo na Kameničku odložte, padají tam stromy.

Ilustrační foto.

Při pohledu z okna to vypadá, že už se venku nepohne ani lísteček, v lesích je ale po nedělním řádění orkánu stále nebezpečno. Stovky stromů jsou poškozené a hrozí, že se jejich části dodatečně zřítí. Majitelé lesů i Povodí Ohře proto nabádají návštěvníky k tomu, aby vstup do lesních porostů omezili.

Největší nebezpečí hrozí v lesích na úpatí Krušných hor v oblastech okolo Hory Svatého Šebestiána, Nového Domu a Blatna. „O úplném zákazu vstupu do lesa neuvažujeme, ale lidé by se měli pohybovat pouze po lesních cestách,“ říká ředitel Městských lesů Chomutov Petr Markes.

Podle mluvčího Povodí Ohře Jana Svejkovského by měli Chomutované zvážit cestu na oblíbené výletní cíle. „V Bezručově údolí, na Křimovské přehradě nebo Kameničce hrozí také bezprostřední nebezpečí,“ vysvětluje Svejkovský.

Jak dlouho budou pády větví a kmenů a s tím spojená bezpečnostní rizika hrozit, se podle odborníků nedá odhadnout. „Určitě se ale nejedná o řády dnů, ale spíše týdnů. Práce jsou teprve na začátku,“ doplňuje Svejkovský. Zpracování vyvrácených a zlomených stromů potrvá až do jara příštího roku

Povodí Ohře i městské lesy budou mít práce nad hlavu. „Je to nejhorší situace minimálně za posledních 15 let,“ myslí si Petr Markes. „Podle prvních odhadů za sebou nechal vichr až 3000 kubíků poškozeného dřeva. To představuje polovinu roční těžby,“ vypočítává. Vichřici padly za oběť nejčastěji méně vzrostlé modříny.

Další zpracování zničených stromů je už předem jasné, poslouží jako palivo. „Výhodou alespoň je, že už je období vegetačního klidu, kdy se mohou stromy kácet standardní cestou, což je při takovýchto kalamitních stavech určitě dobře,“ připomíná Svejkovský.

Práce by se podle ředitele chomutovských městských lesů mohly protáhnout až do jara a přestože bezprostřední nebezpečí už snad hrozit nebude, s jistými omezeními budou muset návštěvníci lesů počítat i nadále. „Na lesních cestách a porostech se bude pohybovat více těžké lesnické techniky, což by mohlo být nebezpečné pro cyklisty i pro pěší. Je proto třeba být opatrný,“ doplňuje Markes.

Podle prvních odhadů Lesů České republiky vichřice na celém území republiky vyvrátila, nalomila nebo úplně zničila až milion stromů ve státních lesích. Škody budou obrovské, dřevo je totiž znehodnocené, a možnosti jeho využití proto omezené. Podle Petra Markese je jisté, že nedělní vichřice ovlivní dlouhodobě ceny palivového dříví na trhu. „Určitě spadnou dolů,“ uzavírá Petr Markes.