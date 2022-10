Prostorné ložnice s vlastní toaletou, k využití společná kuchyňka, prádelna, tělocvična i kulturní místnost s televizí a stolním fotbálkem. Mladistvé odsouzence ve všehrdské věznici přesouvají do nově přestavěné ubytovny, která je nejen lépe vybavená, ale nabízí také místo pro více odsouzených. Do budovy, jež po všech stránkách odpovídá moderně pojatému vězeňství, stát nasypal 59 milionů korun.

“Je to největší investiční akce, kterou v této věznici pamatuji,” uvedl její ředitel Miroslav Fous. “Myslím, že je také nejvýznamnější, co se týče bezpečnosti a zajištění individuálního i skupinového zacházení – bavíme se například o terapiích,” doplnil.

Původně dvoupodlažní ubytovna prošla kompletní obnovou, přistavěno bylo třetí patro. Vznikly tak prostory pro 32 ložnic v provedení “antivandal”. Ubytovací kapacita se zvýšila ze 48 míst na 85. Aktuálně v areálu s vysokými žiletkovými ploty pobývá osmnáct vězňů do devatenácti let, to se ale brzy změní. Jakmile budou nové prostory v listopadu uvedené do provozu, přesunou se tam kromě “domácích” také mladiství z věznice v Pardubicích a do konce roku i mladí dospělí odsouzení ve věku do 26 let, kteří ovšem budou od náctiletých oddělení.

“Toto zařízení by do budoucna mělo sloužit k intenzivní práci také s mladými odsouzenými,” vysvětlil generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis. “V českých věznicích jsou jich stovky až nízké tisíce a jsou to lidé, se kterými má smysl pracovat stejně intenzivně jako s mladistvými mezi patnácti až osmnácti lety,” doplnil.

Tomu má pomoci například ložnicové uspořádání, kdy v jedné místnosti nemá spát šest až deset vězněných osob, ale jen dvě. “To nám pomáhá eliminovat takzvaný druhý život odsouzených – tedy omezovat negativní vliv zkušených odsouzených a naopak zvyšovat účinnost odborné práce,” vysvětlil podstatu přístupu Michailidis.

Bezpečnost především

Na zabezpečení to ale nic nemění. Třípatrovou budovu hlídá 45 kamer. Celý prostor ložnic mají dozorci jako na dlani díky vypouklému zrcadlu. Kontrolovat mohou i prostor s toaletou, a to průzorem z chodby. Ten pro zachování soukromí ukazuje jen postavu od pasu nahoru. Když je potřeba pootevřít zvláštně konstruovaná zamřížovaná okna, zajistí to dozorce dálkově.

Na přesun do novotou vonících prostor se už těší osmnáctiletý Mirek z Liberce, který si ve věznici odpykává trest v délce 19 měsíců. Ještě tři mu zbývají. “Je to tam o hodně lepší, cimry jsou po dvou, je v nich víc místa a také vlastní záchod,” ocenil. Ve vězení údajně skončil, protože utíkal z výchovného ústavu, a také kvůli krádežím. “Hodně jsem fetoval, byl jsem na ulici,” sdělil otevřeně.

Dětství neměl jednoduché. Poté, co rodiče skončili ve vězení, se ho ujal děda. Když se ale Mirek chytil party, začal chodit za školu a dělat lumpárny, děda to vzdal. “Dal měl do děcáku a od té doby to se mnou šlo z kopce. Začal jsem se flákat, utíkal jsem,” vypověděl. Po nastřádaných průšvizích skončil ve výchovném ústavu a nakonec ve Všehrdech. Ačkoli má jen základní vzdělání, ve věznici prošel kurzem vaření a umí si představit, že by se vařením živil. Už zvládl i svíčkovou.

Věznice Všehrdy je jako jediná věznice v České republice profilovaná jako věznice pro mladistvé odsouzené muže. Jejich nejčastějším přečinem jsou krádeže, loupeže, poškození cizí věci či maření úředního rozhodnutí a vykázání. Může jít ale i o znásilnění či vraždu. V práci s nimi věznice klade důraz na dokončení povinné školní docházky a motivaci k dalšímu vzdělání, naplnění volného času a aby se o sebe uměli postarat v běžných praktických záležitostech.

Výkon trestu ve Všehrdech vykonávají také dospělí odsouzenci. Zařazeni jsou do tří oddělení – s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Kapacita věznice je 478 míst, v současnosti má 432 vězňů.