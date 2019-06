Ústecký kraj - Ottovi z Litoměřic je 34 let a je zahradníkem. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby nebyl zahradníkem ve věznici v Bělušicích u Mostu, kde si odpykává tříletý trest za majetkovou trestnou činnost a maření výkonu úředního rozhodnutí. Za mřížemi dosud strávil rok a půl. „Jsem v base z vlastní hlouposti,“ přiznal.

Dětské a dorostové oddělení mostecké nemocnice, které od října 2018 sídlí v modernizovaném pavilonu, dostalo stovku kojeneckých čepiček a plyšové hračky od Věznice Bělušice. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Za mřížemi není poprvé. „Jo, je to už poněkolikáté,“ dodal s tím, že pracuje rád. Má to totiž své výhody. „Baví mě to a i ostatní spoluvězni jsou spokojeni s tím, že mohou chodit za prací. Je to pořád lepší než být někde na baráku,“ svěřil se.