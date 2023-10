„Nečekali jsme to, ale zástupce většinových vlastníků přišel s návrhem, jestli by byla možnost opět jednat o koupi, kdyby byty a společné prostory v domě opravili,“ potvrdil starosta města Štefan Drozd (Máme rádi Klášterec – STAN). „Z našeho pohledu ano, protože máme opravdu malý bytový fond – je v něm jen 102 bytů. Potřebujeme od nich ale kalkulaci a vizualizaci zrekonstruovaných bytů,“ doplnil.

Na obojí mají majitelé čas do konce roku. Jedná se o zničený věžák se 78 byty. Následně by město opět oslovilo odhadce a zastupitelé by pak rozhodli, jestli město do koupě půjde.

Podmínkou radnice je i nadále, že by se majitelé nejdříve museli vyvázat z dotačních smluv, aby město nepřebíralo zodpovědnost za dříve čerpané dotace.

Dům by město využilo především pro mladé rodiny a seniory. „Určitě tam nebudeme chtít zpátky sociální bydlení,“ ujistil starosta.

Problémový věžák patří třem většinovým majitelům a pár bytů tam mají vlastníci, kteří v nich do poslední chvíle bydleli. Protože však v domě pobývala převážná většina sociálně slabých a posléze se tam stahovali také bezdomovci a narkomané, bylo tam nebezpečno. Několikrát tam hořelo.

Dům byl nakonec tak zdevastovaný a zadlužený, že ho majitelé na začátku letošního roku uzavřeli. I poté se tam ale stahovaly podivné existence a zkáza pokračovala. Situace se zklidnila až když majitelé věžák zamkli a zabezpečili okna a balkony ve spodních patrech.

Podle městské policie klid v zóně trvá, i když se občasní narušitelé najdou. „Byly tam nějaké pokusy o průnik. Měli jsme oznámené, že se kdosi pokoušel šplhat po hromosvodu,“ uvedl velitel kláštereckých strážníků Petr Hörbe. „Nakonec jsme ale nikoho nechytili. Dům kontrolujeme ve spolupráci s policií, kdy my jistíme dveře a policisté kontrolují vnitřek,“ doplnil.

