Na takzvané aktualizaci zásad územního rozvoje se brzy začne pracovat. „Vysoutěžíme zpracovatele podkladů, který zajistí studie proveditelnosti, dopadu na životní prostředí a obyvatelstvo,“ nastínil hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). „Později uspořádáme také veřejné projednání, což je běžný postup jako u všech jiných aktualizací,“ doplnil. Celý proces by měl trvat zhruba půl roku.

Větrníky nechceme, zní z Krušných hor navzdory soudu. Ústecký kraj bude jednat

Krajští zastupitelé mohli rozhodnout, že výstavbu vysokých větrníků, které i s vrtulí dosahují až 120 metrů, nijak regulovat nebudou. Panuje mezi nimi ale shoda, že si výstavbu chtějí pohlídat. Vycházeli také z vyjádření dotčených obcí, z nichž byla většina pro regulaci krajem. Vyjádřilo se pro ni 25 ze 30 obcí. Mezi nimi Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Litvínov, Teplice, Bílina, Ústí nad Labem, následované řadou vesnic.

„O výstavbu větrných elektráren zrovna v naší lokalitě nestojíme. Lidé to v Krušných horách nechtějí, tak jsme se k tomu postavili negativně,“ uvedla starostka obce Místo na Chomutovsku Eva Fialková. „Jediné, čemu jsme řekli 'ano', jsou fotovoltaiky, které plánuje ČEZ dole na výsypkách u Prunéřova. S těmi nemáme problém,“ doplnila.

Se zákazem výstavby vysokých větrných elektráren přišel Ústecký kraj před třemi lety. Až na výjimky byl celoplošný. Nejvyšší správní soud ho ale v létě svým rozsudkem zrušil jako nepřiměřený.

„Kraj mnohokrát zopakoval, že převažuje veřejný zájem na ochraně přírodních hodnot, kulturně-historických hodnot a krajinářsky cenných oblastí. Veřejný zájem na výrobě obnovitelných zdrojů energie a nahrazení výroby z fosilních paliv pak zcela odsouvá stranou," uvedl Nejvyšší správní soud podle ČTK.

Ústecký kraj naopak připomínal historii regionu zatíženou těžbou a průmyslem i to, že si tamější krajina zasluhuje koncepční ochranu. Ve vyjádření uvedl, že vytěžování Ústeckého kraje nemůže pokračovat donekonečna.

Podle hejtmana Schillera jsou vysoké větrné elektrárny velkým zásahem do krajiny. „Mohlo by se stát, že kolem nějaké obce vznikne větrný park, který nám ve své podstatě zohyzdí Krušné hory,“ poznamenal. „Chápeme přínosy, ale musíme brát také v úvahu to, co nám to sebere,“ doplnil.

V Ústeckém kraji se točí 48 turbín. Největší větrný park České republiky se rozkládá na hřebeni Krušných hor v katastru Kryštofových Hamrů, kde je 21 vysokých větrníků.

