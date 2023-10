Silným zastáncem větrníků původně byla Moldava na Teplicku, to se však po posledních volbách změnilo. „Předchozí vedení bojovalo za větráky stylem, čím více, tím lépe. Čím vyšší, tím lepší. Já tohle nesdílím,“ uvedl starosta David Leitermann.

„Jsem fanoušek zelené energie, ale nelíbí se mi kombinace, že na jedné straně chráníme přírodu, máme tady ptačí oblasti a evropsky významné lokality, připravujeme dokonce CHKO Krušné hory a na druhé straně je tendence sázet tady jeden větrák vedle druhého. Tak si vyberme,“ vyzval.

Z Chomutovska zaslalo společné stanovisko za omezení větrníků Blatno, Boleboř, Kalek, Hora Sv. Šebestiána a Místo.

„Uvědomujeme si potřebu zajištění dostatku zdrojů energie pro Českou republiku a nejsme odpůrci obnovitelných zdrojů. Nicméně rychlost, s jakou se k řešení problému přistupuje, může způsobit některá neuvážená rozhodnutí, s jejichž následky se bude těžké vypořádat,“ upozornili starostové ve společném vyjádření. Současně vítají dosavadní snahu hejtmana a odboru územního plánování o zachování regulací a připomínají, stejně jako starosta Moldavy, že se jedná o vyhlášení CHKO Krušné hory.

Tyto horské obce navíc v nedávné minulosti požádaly o prodloužení přírodního parku Bezručova údolí a Prunéřovského údolí o jejich katastry. „Hlavním důvodem je estetický ráz krajiny, ať už její přírodní charakter, či ten kulturní,“ zmínila starostka Blatna Iveta Rabasová Houfová.

Proti regulaci krajem je například Hora Sv. Kateřiny na Mostecku a Loučná pod Klínovcem na Chomutovsku, protože si myslí, že by to měla být čistě věc obcí. Byť o větrníky v tuto chvíli nestojí.

Krajští zastupitelé budou jednat o dalším postupu z hlediska regulace či ne regulace vysokých větrných elektráren v pondělí 30. října. Možnosti jsou tři. Může pořídit aktualizaci zásad územního rozvoje, což znamená, že by zadal průzkum, který zhodnotí dopady větrníků na životní prostředí. Ten by byl nejrychlejší. Nebo se to samé prověří až v rámci takzvané velké aktualizace v červnu příštího roku. Třetí možností je od omezení zcela upustit.

Podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) záleží hlavně na hlasu dotčených obcí. „Pohled obcí a starostů je pro nás strašně důležitý, protože oni na to budou koukat,“ potvrdil. „Někdo větrné elektrárny chce, protože z toho bude mít výhody. Třeba bude odebírat levnější nebo možná stabilní elektřinu a možná bude mít i výhody od dodavatele. Další obce je nechtějí a my to musíme vyvážit. Proto vznikla pracovní skupina,“ doplnil.

Regulaci vysokých větrných elektráren schválili zastupitelé Ústeckého kraje před třemi lety, týkala se takřka 90 procent území. Za rozhodnutím stála snaha ochránit přírodní hodnoty, kulturně-historické hodnoty a krajinářsky cenné oblasti.

Nejvyšší správní soud ji zrušil letos v červenci. Rozsudek je pravomocný, takže aktuálně nic nebrání dalšímu rozvoji větrné energetiky a modernizaci současných větrných elektráren. Toho se však řada obcí obává.

Původně regulaci soudně napadlo několik firem a obcí u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednalo se o společnost APB Plzeň, Elektrárnu Opatovice, Moldavu a Kryštofovy Hamry. Krajský soud ale jejich podnětu vyhověl jen z malé části. Následovala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který nakonec skupině firem a samospráv vyhověl.

V Ústeckém kraji je aktuálně 48 vysokých větrných elektráren, z toho 21 v Kryštofových Hamrech.

Obce, které jsou pro regulaci větrníků:

Ústí nad Labem, Teplice, Dubí, Duchcov, Krupka, Osek, Moldava, Litvínov, Bílina, Český Jiřetín, Mariánské Radčice, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Výsluní, Hora Sv. Šebestiána, Černovice, Vysoká Pec, Boleboř, Kalek, Meziboří, Blatno, Málkov, Místo Obce, které regulaci nepožadují:

Hrob, Hora Sv. Kateřiny, Vejprty, Kryštofovy Hamry, Loučná pod Klínovcem Zdroj: Ústecký kraj

