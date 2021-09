Na parkovišti Severočeských dolů bylo vystaveno na sto vozidel. Ta se dala po poledni do pohybu. Spanilá jízda po okolí Chomutova, kterou tradičně provázela zastávka s plněním soutěžních úkolů, skončila u hotelu Arena na Zadních Vinohradech. Oblíbenou akci uspořádal už po 26. Veteran Car Club Chomutov. I tentokrát přilákala stovky diváků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.