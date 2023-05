Problém se ukázal například na večerní zábavě na koupališti. „Přijel autobus z Klášterce, z něj vyskákaly mraky lidí a místní si neměli kam sednout. Jsme menší obec, takže kapacity máme dané. Volný vstup chceme pro naše obyvatele zachovat, vítaní jsou i přespolní, ale musí nám něco málo přispět,“ doplnil. Nová karta to umožní.

Perštejnskou kartu bude možné si vyzvednout na obecním úřadě. Svou aplikaci bude mít online na webu, kde se její uživatel po zadání čísla dozví, jaké má připsané benefity. Použití ale bude širší. Úřad například vydává celosezonní permanentky na koupaliště a karta je může nahradit. Ostrý provoz ji čeká od 1. července.

Novinka Perštejnských ukazuje problém, který řeší i další obce na Chomutovsku. Řada z nich chce pokračovat v bezplatných kulturních akcích pro své obyvatele, má ale problém s účastí vyššího počtu "černých pasažérů". Mezi ně patří například Vysoká Pec.

„Každá obec se snaží preferovat místní. My se snažíme dělat pro ně akce s minimálními náklady, zdarma bývá i občerstvení. Nedokážeme ale vyselektovat návštěvníky, kteří přijedou odjinud a parazitují na systému malých obcí,“ postěžoval si starosta Vysoké Pece Milan Čapek. Do kontrastu postavil akce měst, kde se vstupné platí.

Drobnou lest v těchto případech uplatňují Spořice. „Neselektujeme odkud kdo přijel, jestli z tramtárie. Snažíme se ale omezit účast lidí z okolí tak, že své akce nezveřejňujeme,“ prozradil starosta Roman Brand. To se však v čase sociálních sítí daří s různou úspěšností. Klubající novinka Perštejna proto Spořické zajímá. „Nápad se mi líbí, určitě je zajímavý,“ ocenil Brand. Odpadl by například problém s tím, že na pálení čarodějnic obec nakoupí dvě stě buřtů, v průběhu akce ale zjistí, že jich potřebuje o sto více, protože přijelo několik part z Chomutova a na spořické děti by se nemuselo dostat.

Řada obcí na Chomutovsku poskytuje svým občanům malé výhody, ať už jde o kulturu, koupání nebo zimní radovánky. Strupčice, které mají široko daleko vyhledávané koupaliště, nabízejí místním zlevněné vstupné. Namísto 80 korun tak dospělý návštěvník platí 60 za celodenní pobyt. Vysoká Pec, jejíž lyžařský oddíl provozuje ski areál na Pyšné, zase obyvatelům přispívá 50 procenty na lyžařské permanentky.

„Jdou z rozpočtu obce, tudíž jsou to teoreticky zčásti peníze lidí, kteří tady bydlí. Měli by z toho mít profit,“ soudí starosta Čapek.