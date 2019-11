Radní zaúkolovali Ústav jaderného výzkumu Řež. Tamní experti posoudí zavedení vodíkového pohonu do dopravy v kraji. „V první etapě posoudí možnosti využití bezemisní vodíkové mobility v rámci Ústeckého kraje a navrhnou další postup v případě jejího zavedení,“ přiblížila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková s tím, že následně v Řeži podrobněji vyčíslí náklady dopravy na vodíkový pohon.

S vodíkovou problematikou v oblasti mobility má ÚJV Řež u nás největší zkušenosti. Disponuje potřebným odborným i technickým zázemím a už devět let provozuje první a jediný vodíkový autobus v ČR. Zakázka v ceně 380 tisíc korun sem šla jako přímé zadání. „Je to za malé peníze. Smekám, že to pro nás udělají,“ komentoval první náměstek hejtmana Martin Klika. Možnosti využití odpadního vodíku z chemiček sonduje kraj ve spolupráci s dalšími subjekty.

Klika o vodíku jednal v minulých dnech také v Šanghaji. A to s čínsko-kanadskou společností Pacific Wellfare, která staví vodíkové čerpací stanice. „Spolupráce na výstavbě čerpacích stanic může být přínosná pro ústeckou Spolchemii nebo Unipetrol, což jsou naši významní partneři v rámci vodíkové platformy,“ zmínil Klika.

Akce China International Import Expo se konala v Číně. „Na největším světovém importním veletrhu v Šanghaji byl Ústecký kraj už podruhé,“ upozornil náměstek Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Zdeněk Matouš. Kraj rozvíjí s Čínou spolupráci zejména v oblasti turistického ruchu. Případná kooperace při využití vodíku by byla novinkou.