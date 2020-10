Minulý víkend byl umístěný na špatném místě, v Karlovarské ulici bude nyní v sobotu 10. října od 10 do 13 hodin.

Z důvodu špatného umístnění velkokapacitního kontejneru na objemný kusový odpad z domácností během uplynulého víkendu v Karlovarské ulici, bude kontejner do této ulice umístěn mimořádně v náhradním termínu, a to v sobotu 10. října od 10 do 13 hodin. „Podmínky jsou stejné jako při běžném termínu svozu. Omlouváme se za vzniklé komplikace,“ zní z klášterecké radnice.