Vejprty – Kalamitní stav, který ve Vejprtech vyhlásili ve čtvrtek 10. ledna, stále trvá. Sněhu padá daleko méně, než před několika dny, i vítr už nemá takovou sílu, přesto ještě podle slov starostky Gavdunové nelze kalamitní stav zrušit.

„Naše město je teď doslova zavaleno hromadami sněhu, které je potřeba uklidit, a to bude určitě ještě několik dnů trvat. Po tu dobu nemůžeme zimní údržbu provádět podle řádného plánu zimní údržby,“ komentovala stávající situaci v horském městě starostka Gavdunová.

Všechny komunikace ve Vejprtech mají v těchto dnech zúžený průjezdní profil kvůli nahrnutému sněhu na krajnicích. To způsobuje některým řidičům problémy. Po zúžených komunikacích se navíc pohybují chodci, pro které se zatím nepodařilo uvolnit všechny chodníky.

Stále přetrvávají i problémy s hromadnou dopravou, řada spojů autobusů do Vejprt vůbec nedorazí. Podle starostky města je nutné, aby v těchto dnech lidé více sledovali internetové stránky Ústeckého kraje, kdy by měly být o veřejné dopravě ty nejaktuálnější informace. „Také řidiči, kteří se k nám do hor chtějí vydat, by měli vzít v úvahu, že se k nám vůbec nemusejí dostat, v lepším případě pak, že cesta nemusí trvat jen obvyklou půlhodinu. Cesta totiž může být zatarasena nákladními vozidly, jejichž řidiče hromady sněhu na krajnicích překvapí, nebo i popadanými stromy, které praskají pod tíhou sněhu, ledu a nápory větru,“ varovala starostka s tím, že v minulých dnech se takovéto situace řešili mnohokrát.

(kad)