Hřiště je určeno nejen pro předškoláky ve věku od 2,5 do 7 let, ale i pro starší děti ze školní družiny. Nejmenší návštěvníci se mohou těšit na nové pískoviště, houpačky a prolézačky, zatímco starší děti ocení basketbalový koš a lanovou dráhu. „Jsme rádi, že se nám podařilo uspět se žádostí o grant na Oranžové hřiště. Díky tomu můžeme nabídnout našim dětem ještě lepší podmínky pro jejich venkovní aktivity,“ uvedla starostka Vejprt Jitka Gavdunová.

Mateřská škola ve Vejprtech aktuálně prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a nové hřiště tak představuje další krok ke zkvalitnění prostředí pro děti. „Stávající hřiště bylo koncipováno jen pro děti do šesti let. Nové herní prvky jsou navrženy tak, aby doplňovaly stávající vybavení a zároveň byly esteticky sladěny do školní zahrady,“ doplnila vedoucí učitelka mateřské školy Romana Romová.

Hřiště bude sloužit nejen dětem z mateřinky s kapacitou 105 dětí, ale i školákům ze sousední družiny, která pojme až 100 žáků. Provoz hřiště zajistí zaměstnanci školy, zatímco o údržbu se budou starat pracovníci technických služeb. Hřiště je oplocené a mimo provozní dobu školky a družiny není přístupné veřejnosti.

