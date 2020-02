V pátek 7. února po poledni se v krušnohorském pohraničním městě rozloučili s jejich ostatky v obřadní síni zdejšího hřbitova.

Stát, kraj, ale i sami lidé poslali po požáru do Vejprt miliony. „To mě na tom překvapilo nejvíc, že lidé projevili takovou solidaritu,“ řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová. Statisíci přispěli i lidé z Německa. „U nás jde spíš o velké částky od okolních obcí, firem spojených s Vejprty nebo velkých společností. Z Německa přišly drobnější částky, ale zato od ohromného množství lidí,“ doplnila starostka. O vejprtském požáru informovaly německé noviny, televize i rozhlas.

Částku přesahující milion korun, která se sešla od lidí z veřejné sbírky, chtějí Vejprtští využít na protipožární opatření v zdejších sociálních službách. Pět milionů od ministerstva práce a sociálních věcí je vázaných na opravu Kavkazu. Tu ale z velké části plní pojišťovna. „Teď byla zálohová faktura na čtyři miliony na rekonstrukční práce,“ přiblížil ředitel městské správy sociálních služeb (MSSS) Viktor Koláček. Velká část peněz se tak z Vejprt dost možná rezortu do konce roku vrátí. Milion od Ústeckého kraje nejspíš použijí na zlepšení kvality služeb.

Jaká teď panuje ve Vejprtech nálada? „Byla to tragédie, ale život jde dál. Je tu mnoho jiných úkolů, obec se nemůže zastavit,“ poznamenala Gavdunová. Ta je s klienty zdejších sociálních služeb dobrá známá, akce domovů často navštěvuje. Ve městě ji klienti poznávají, zdraví a běžně i objímají. Také většinu zesnulých starostka znala. Mezi zemřelými byli i ti, kteří ve městě žili i přes třicet let. Jen několik zesnulých tu bylo poměrně nově.

Na vyhořelém Kavkazu se nyní intenzivně pracuje. „Rekonstrukce je v plném proudu,“ potvrdil vedoucí domova Petr Vagaši. Jen během jednoho dne do ní zasáhl sníh, dělníci se do Vejprt nedostali. Už do konce února by mohlo fungovat spodní patro domova až pro patnáct bydlících klientů. „Na vršku budovy se bude dál pracovat,“ doplnil Vagaši.

Přes dvě desítky mužů z vyhořelého domova nyní žijí v jiných budovách Kavkazu nebo MSSS. Další tři jsou úplně mimo Vejprty v jiných zařízeních. Jde o klienty, které vedení podezíralo ze zapálení domova. „Šlo mi o ty další dvě noci. Pokud by tam byl někdo, kdo to zapálil, což si soukromě myslím pořád, riskuju další klienty. Potřeboval jsem zúžit příčinu nebo okruh podezřelých,“ vysvětlil Koláček.

Životy osmi lidí

K tragickému požáru domova pro postižené Kavkaz ve Vejprtech došlo v neděli 19. ledna brzy ráno. Na účtu má osm udušených a další zraněné.

Příčinou požáru byla s největší pravděpodobností něčí manipulace s otevřeným ohněm ve společenské místnosti domova. Policie zatím vyloučila, že by za požárem stál někdo, kdo se do budovy dostal zvenčí. Případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až osm let vězení.

Policejní vyšetřovatelé ve spolupráci s těmi hasičskými jako důvod požáru vyloučili technickou závadu. „Po odklizení všech trosek bylo v pravé části společenské místnosti určeno místo, kde stál gauč. Pravděpodobně na něm došlo k iniciaci požáru,“ prozradil Martin Charvát.

Tyto informace od vedoucího odboru obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje zazněly na bilanční tiskové konferenci policie v Ústí nad Labem 23. ledna. „V dané věci nadále probíhá prověřování, ke zveřejnění nemáme žádné další informace,“ sdělila nyní policejní mluvčí Alena Bartošová.