Vejprty lákají hráče badmintonu na nové hrací kurty

Vejprty - Sportovci mohou přijít za zábavou každé úterý, pátek a neděli.

Ilustrační foto.Foto: Pavel Kacerovský

Čtyři nové moderní hrací kurty na badminton nabízí vejprtská hala, která je přidružená k místnímu kulturnímu a společenskému středisku.

Badminton si tam mohou zájemci zahrát každé úterý, pátek a neděli od 18 do 20 hodin. Vybavení zapůjčí i na místě. Cena jedné hodiny je 50 korun pro dospělé, děti do 15 let mají hru zdarma.