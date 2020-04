Donedávna se vejprtské ústavy potýkaly s nedostatkem personálu, nově jim ale prospívá uzavření hranic v souvislosti s opatřeními proti nákaze Covid-19. Posílili je totiž pendleři, kteří nemůžou za prací do Německa.

„Přišli jsme o tři ukrajinské pracovníky, protože uvízli na hranicích. Na druhou stranu se nám ale vrátili bývalí pracovníci, kteří odešli za prací do německých fabrik,“ nastínil ředitel městské správy sociálních služeb Viktor Koláček. „Ačkoli pendlerství obecně Vejprtům pomáhá, protože lidé svá eura utrácejí ve městě, které se tak ekonomicky vyšvihlo, teď je pro nás dobře, že jsou hranice zavřené a pendleři nám doplnili stavy,“ uvedl ředitel Koláček.

Podle vedení města je dočasné uzavření hranic přínosem i ze širší perspektivy. „Pendleři byli nejslabším místem, pokud jde o riziko zavlečení nákazy,“ řekla starostka Jitka Gavdunová. „Dvě ženy prošly testováním, protože pracovaly v německém kolektivu, kde se nemoc vyskytla, ale byly obě v pořádku. Ve Vejprtech je výskyt stále na nule,“ zdůraznila.

Městská správa sociálních služeb má plán nucené karantény, kdyby se v některém z ústavů nemoc objevila. Celkem v nich žije 300 klientů. „Plány máme na papíře. Kdyby hygienici nařídili, že tam lidé ze směny musí zůstat, jsme připraveni,“ sdělil ředitel. Na každém z domovů se do služby přihlásila třetina zaměstnanců. „Kdyby přes to nastala personální krize, požádali bychom o pomoc kraj. Poslal by k nám studenty ze škol se sociálním zaměřením,“ podotkl Koláček.

Ústavy mají i dostatek ochranných pomůcek. Velkou část jich zasílá kraj, o látkové roušky se postarali sami Vejprtští. „Máme prádelnu, kde je i šicí dílna, takže jsme hned v počátcích našili 1500 roušek a vybavili všechen personál a klienty,“ ujistil ředitel. Nedostávají se jen bezdotykové teploměry, i když je správa objednala, takže pečovatelé musí využívat digitální teploměry a dezinfikovat je.

V době, kdy se šíří nákaza, je dobrou zprávou, že se podařilo otevřít část vyhořelého domova pro osoby s mentálním postižením Kavkaz. V pondělí se do obnoveného přízemí přesunulo prvních 13 klientů. „Mají tam pokoje a jídelnu, takže veškeré pohodlí. Také se díky tomu uvolnila kapacita. Klienti dočasně pobývali ve společenské místnosti dalšího z domovů, kam jsme dali postele. To ale v době koronaviru nebylo dobré,“ připomněl ředitel správy.

Opravy Kavkazu mají být dokončené v červnu, náklady jsou odhadované na 7 milionů. „Velmi nám v tom pomáhá stát, kraj a dárci, kteří posílají peníze na transparentní účet. Město nebude muset uvolnit žádné peníze navíc,“ uvedla starostka Gavdunová. „Byla jsem se v obnovené části podívat a člověk by si zavýskl, jak se proměnila k lepšímu. Jenže to by při požáru nesmělo tragicky zemřít osm lidí. Je to stín, který žádné hmotné statky nepřekonají,“ dodala.

Další klient dále zůstává v péči nemocnice v Ostrově. „Je ve vegetativním stavu, do kómatu upadl už při požáru a dosud se neprobral,“ sdělil ředitel Koláček.