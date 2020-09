Trojnásobný požár museli hasiči likvidovat ve Vejprtech v noci z neděle 6. září na pondělí 7. září. Hořely tam dvě fabriky a rodinný dům. Všechny budovy byly prázdné a nikdo nebyl zraněn. Zasahovalo sedmnáct hasičských jednotek z Ústeckého a Karlovarského kraje a další z Německa, které se v boji s živlem střídaly od půl jedné do devíti ráno.

„Šlo to za sebou: 24 minut po půlnoci byl hlášený požár domu v ulici Boženy Němcové, ve 2:09 hořela opuštěná továrna v Tyršově ulici a ve 3:40 byl nahlášený požár v Husově ulici,“ uvedl mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan. „Kvůli velkému počtu nasazených jednotek byl ve Vejprtech vyhlášen třetí stupeň poplachu,“ dodal.

Budovy, ve kterých hořelo, jsou na různých adresách. Jednalo se o bývalou továrnu ve směru k německým hranicím a další nedaleko městského úřadu, třetí byl rodinný dům u silnice na Kovářskou. „V prvním případě šlo všechno docela rychle, pomáhaly nám německé jednotky, které přijely s plošinami. Jenže jak jsme zasahovali, najednou nám volali: chlapi, hoří fabrika,“ řekl k zásahu velitel vejprtské jednotky dobrovolných hasičů Milan Suchánek. „Přijeli jsme k ní a tam už byl požár v plném rozsahu,“ doplnil. Přitom během další hodiny a půl hasiči museli ještě na třetí z míst.

Nejnáročnější bylo uhasit obě bývalé továrny. „Řešili jsme je jako mimořádnou událost, protože byly zásahy náročnější na síly i prostředky. To je dáno silou požáru, konstrukcemi a tím, do jaké míry je objekt zasažený,“ přiblížil Marvan.

Přesto jsou škody zřejmě nejvíc vidět na domku v Husově ulici. „Shořel přístavek a celá střecha. Když jsme přijeli, střílel z ní eternit. V tomto jediném případě jsme nezasahovali i uvnitř, ale hasili jsme zvenčí ze silnice,“ podotkl Suchánek. Požár domu hasiči zlikvidovali krátce před devátou hodinou ranní, jedna z fabrik byla uhašena před pátou, druhá před sedmou hodinou.

Podle mluvčího krajských hasičů šlo o zcela se vymykající událost, kterou zřejmě způsobil žhář. „Je skutečně výjimečné, aby hořelo v jednom městě a v krátkém čase ve třech vybydlených domech,“ poznamenal. „Teď probíhá vyšetřování, nejpravděpodobnější verzí je ale manipulace s otevřeným ohněm,“ uvedl.

Méně sdílná byla zatím policie. „Na místech požárů provádíme prvotní úkony. Je tam mimo jiné i psovod se psem vycvičeným na vyhledávání akcelerantů hoření,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „S ohledem na počátek šetření další informace poskytovat nebudeme,“ doplnila.

Trojnásobný požár ve Vejprtech není tím jediným v posledních týdnech, 21. srpna tam vyhořel jiný uprázdněný dům. Podle vedení města šlo o čerstvou pozůstalost, jíž se ještě nestačila ujmout dědička. „V okolí tohoto domu byli vidět feťáci, kteří se u nás v poslední době vyskytují. Policii jsme to oznámili. Stejně byli potom vidění ve městě, jak tam úplně zfetovaní lítali do kruhu,“ upozornila starostka Jitka Gavdunová na nezvané návštěvníky, kteří by v událostech posledních dnů mohli mít prsty.

Její pohled sdílí i místostarosta Vlastimil Volín. „Jsou to lidé, kteří vyhledávají opuštěné domy. V době, kdy k požárům došlo, se pohybovali v okolí,“ uvedl.

Zasažené budovy patří soukromým osobám, město je tedy vyzve, aby si je zajistily. Nejvíc to bude potřebovat domek v Husově ulici, protože stojí přímo u silnice a je silně poškozený.

K vůbec nejtragičtějšímu požáru posledních let ve Vejprtech došlo 19. ledna. Zachvátil Kavkaz, což je domov pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Při požáru na místě zahynulo osm klientů, kteří se otrávili vysoce toxickým dýmem, devátý zemřel v dubnu v nemocnici. Podle policie byl požár způsobený manipulací s otevřeným ohněm. Tři podezřelí klienti byli převezení na psychiatrii.

Letošek je tedy pro Vejprtské těžkou zkouškou. „Je to bezmoc. Když jde o klienty v domově, je nám zakazováno, abychom jim brali sirky a zapalovač, protože na ně přece mají právo. Teď to jsou feťáci, které řešíme s policií, ta nám ale říká, že nemůže nic udělat, pokud něco prokazatelně neprovedou,“ okomentovala starostka Jitka Gavdunová. „Jenže jak k tomu přijdeme my?“ uzavřela řečnickou otázkou.