Jeho hobby mu prý prospívá i po zdravotní stránce. „Pobyt u včel, konzumace medu a dýchání vůně ve včelíně má osvěžující a regenerační účinek,“ tvrdí Volf.

Kdy jste začal se včelařením a co vás k tomu přivedlo?

Ke včelaření jsem se dostal ve 39 letech. Můj táta měl včely a po něm je převzal můj bratr. Ten bohužel předčasně zemřel, tak jsem se toho ujmul já.

Kolik úlů máte celkem ve vašem včelíně?

Míval jsem jich 18, ale už jsem na to nestačil. Proto jich teď mám méně, celkem 14.

V jakém ročním období med vytáčíte?

Med vytáčím dvakrát do roka. Na jaře, tedy koncem května, a v létě začátkem srpna.

Jaké jsou druhy medu?

Med rozeznáváme květový a medovicový.

Jaký je v nich rozdíl?

Květový med je z nektaru. Ten se nachází v květech, ze kterých ho včely odebírají. Medovicový med se tvoří na letorostech stromů. Mšice je nabodávají a nasají z nich mízu. Vezmou si z ní látky, které potřebují k životu a zbytek vyloučí ven. Včely jim vyloučenou medovici odebírají od zadečku, přenášejí ji do úlu a připravují ji na ukládání do buněk pláství.

Je podle vás rozdíl ve složení medu zakoupeného u včelaře a medu zakoupeného v obchodě?

Rozdíl by neměl být žádný. Ve skutečnosti ale nejspíše je. Někteří dovozci medu přimíchávají do našeho medu čínský nebo ukrajinský med, který může obsahovat antibiotika. Antibiotika se do něj dostanou tak, že tamější včelaři jimi včely léčí, pokud jsou nakažené včelím morem. U nás je toto léčení antibiotiky zakázané. Včely se musejí spálit, pokud jsou nakažené. Antibiotika, které med obsahuje, jsou pro lidi škodlivé.

Které další nemoci včely postihují? A jak se léčí?

U nás se včely léčí proti varroáze. Varroáza je včelí roztoč, který včely přinesou z nějakého květu. Včely se léčí komisionálně. Je na to zaškolený jeden včelař, který nakape léčivo na papírový pásek. Ten se nabodne na hřebík. Pásek se zapálí, zapíchne se do plástve v úlu. Jak pásek doutná, tak se léčivo odpařuje a roztoči hynou a padají na dno na podložku.

Jaký je rozdíl v cenách medů?

Ceny nejsou předepsané. Je na každém včelaři, jakou si určí cenu.

Jak máme nejlépe med skladovat, aby nám vydržel co nejdéle a kvalitní?

Doma bychom měli med skladovat při teplotě do 20 stupňů a je lepší, když není na přímém světle. Pokud med zkrystalizuje, měl by ho včelař zahřívat při teplotě cca 45 stupňů. Nesmí se ovšem přehřát, tím by se med zničil. Také nedoporučuji rozehřívat ho doma na sporáku.

Značí krystalizace medu jeho závadu?

Krystalizace medu není závadou. Je způsobena poměrem glukózy a fruktózy. Med obsahující hodně fruktózy krystalizuje pomaleji. Kdežto med obsahující hodně glukózy může zkrystalizovat i do týdne, jako je tomu třeba u řepkového medu. Aby včelaři krystalizaci zabránili, tak med pastují. To znamená, že s ním míchají. Med je potom jako zubní pasta, není tekutý ani hodně tuhý. Dá se dobře mazat, ale neteče.

Jaké hodnoty musí splňovat kvalitní med?

Já abych měl kvalitní med, dávám vzorek do laboratoře. Když je med kvalitní, tak mi dají certifikát. Kvalitní med nesmí obsahovat více než 18 % vody. Pro látku hydroxymethylfurfural, který med znehodnocuje, je česká norma 20 miligramů na kilogram. Neměl by také obsahovat více než 5 % sacharózy.

Co je to propolis?

Je to včelí tmel. Sbírají ho z listnatých i jehličnatých stromů. Propolis nanášejí v tenké vrstvě na stěny úlu. Jednak proto, aby s ním vyplnily mezery, ale také proto, že je antibakteriální. Přítomnost propolisu v úlu zabraňuje vytváření bakterií.

Je propolis užitečný i pro lidi?

Propolis má celkově antibakteriální účinek a je protizánětlivý. Je dobrý na akné, na záněty v ústní dutině, na žaludek. Při chřipkových epidemiích, při popáleninách, ale i při ekzému. Léčí se s ním i lupénka.

Z jakých látek se samotný med skládá?

Skládá se z glukózy a fruktózy, z malého množství vitamínů a minerálů, organických kyselin. Obsahuje také stopové prvky železa, mědi, manganu, kobaltu, zinku, fluoru, jódu a dalších.

Jaké má med účinky na naše zdraví?

Je dobrý k rychlému posilnění vyčerpaného člověka a zlepšuje krevní oběh. Doporučuje se při zánětech jater, žlučníku, nosohltanu, horních cest dýchacích a průdušek. Má také antisklerotický účinek. 1 až 2 lžičky medu před spaním jsou dobré proti nespavosti. Nejvíce zdravými lidmi jsou včelaři. Včely totiž vyzařují látku, která je pro člověka prospěšná a léčivá. Pobyt u včel, konzumace medu a dýchání vůně ve včelíně má osvěžující a regenerační účinek. Navíc když vystrčíte zadek proti včelímu úlu a zaboucháte na něj, tak odskáčete jako veverka a nebudete vědět, že máte nemocné klouby. (smích)

Jaké druhy včel žijí v úlu?

Je v něm včelí matka, která žije kolem 4 let. Pak trubci, kteří žijí jen jednu sezónu, a pak dělnice, které jsou nejdůležitější. Dělnice se dělí na zimní a letní. Zimní se dožívají 7 měsíců a letní žijí 2 měsíce. Čím více včely pracují, tím kratší mají život. Zimní včely se rodí v srpnu a v září a musí co nejméně pracovat, aby se dožily delšího věku a mohly na jaře vychovat další generaci včel. Umírají kolem května. V úlu si včely staví plástve. Plástev si vyrábí samotné včely. Je z vosku, který vytvářejí ve svém těle. Na zadečku mají žlázy, které tento vosk vylučují. Je to takové jejich dílo, které je sestavené z šestihranných buněk. Jsou dva druhy buněk. Dělničí, ty jsou menší a rodí se v nich dělnice, a pak jsou trubčí, které mají větší průměr. Včelí matka se ovšem nerodí v šestihranných buňkách, ale v matečníku, který se podobá prodlouženému žaludu. Ten včely také vytvoří.

Čím se včely živí?

Živí se pylem a nektarem. Když matka naklade vajíčka do buněk a třetí den se začínají líhnout larvy, tak ty larvy včely krmí mateří kašičkou, kterou vytvářejí ve svém těle. Mateří kašička je dvojího druhu. Jedna je pro dělnice a druhá je pro včelí matku, která je hormonizovaná. Včely ji tou kašičkou neustále krmí a další včely od ní odebírají trus. Matka má za úkol klást jen vajíčka. Za 24 hodin jich dokáže naklást až dva tisíce a někdy i více.

Veronika Volfová