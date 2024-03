/FOTO, VIDEO/ Ve vazbě skončil 34letý muž rumunské národnosti, který měl napadnout ženu na sídlišti Písečná v Chomutově. Při pokusu o znásilnění použil nůž, kterým ženu pořezal na obou rukách.

Za napadení ženy na Písečné poslal soud cizince do vazby. | Video: Deník/Miroslava Šebestová

V pátek 15. března rozhodl chomutovský soud o jeho vzetí do vazby. „Do vazby byl vzat, protože je tu důvodná obava, že by uprchl do ciziny a také že by páchal další trestné činy,“ uvedla státní zástupkyně Zuzana Kovářová. „Z rejstříku trestů z Rumunska jsme totiž zjistili, že byl už několikrát odsouzený za trestnou činnost, jednalo se o krádeže a loupeže. Loni v prosinci byl podmíněně propuštěný z vězení,“ doplnila.

K napadení na chomutovském sídlišti došlo v neděli 10. března kolem půl šesté hodiny ranní. Žena středního věku byla právě na cestě do práce - šla po chodníku, který spojuje sídliště Kamenná se supermarketem Tesco, a kousek za ní kráčel muž. Po chvíli na ni zezadu a s nožem v ruce zaútočil.

Pokus o znásilnění na Písečné: Pachatel použil nůž, policisté násilníka dopadli

Pokoušel se o intimnosti, kdy ji chtěl odtáhnout do křoví, ona se mu ale vysmekla a utekla. Utržila ovšem řezné rány na obou rukách, jak se bránila, a z hrůzného zážitku byla otřesená. Takto přiběhla do práce, kde se svěřila kolegyni, a ta obratem přivolala policii. Podle svědectví napadené měl násilník odejít směrem k sídlišti Kamenná.

Policie brzy po činu zadržela jednoho muže, v pondělí ho ale propustila na svobodu, protože se původní podezření neprokázalo. Kriminalisté následně požádali veřejnost o pomoc při hledání svědků a dále na případu intenzivně pracovali. Objasnit případ a zadržet pachatele se jim podařilo v úterý 12. března, a to v jiném severočeském městě.

Pokus o znásilnění na Písečné. Muž se měl snažit zatáhnout ženu do křoví

„Pro cizince, jenž v Chomutově pobývá pracovně, si kriminalisté dojeli do Litoměřic, kde se právě zdržoval,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. „Vyšetřovatel ho obvinil ze zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu,“ doplnila s tím, že v případě uznání viny, obviněnému hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do deseti let.

Muž byl umístěný do policejní cely a následně na něj soud uvalil vazbu. Eskortovaný byl do vazební věznice v Litoměřicích.