Zatím je to jen příslib. Starostové a místostarostové z Kadaně, Jirkova, Chomutova a Klášterce nad Ohří ale doufají, že díky tomu nastane zásadní změna. Premiér Andrej Babiš jim odepsal na dopis, v němž navrhovali legislativní změnu, která může zabrzdit byznys s chudobou. Potvrdil, že je třeba systém sociálních dávek upravit a revidovat. Města to považují za první malou výhru a jsou napjatá, jak se situace vyvine.

„Váš konkrétní návrh na změnu sociální dávky, stanovení jejího stropu na úrovni nájemného v obecním bytě, považuji za racionální,“ napsal premiér s doplněním, že návrh postoupil ministerstvu práce a sociálních věcí. „Nikoli k formálnímu vyřízení, ale k jeho komplexnímu posouzení a hledání společného řešení,“ ujistil.

Města vedená Kadaní navrhují, aby byla sociální dávka příspěvek na bydlení vyplácená jen do výše nájemného v daném místě. Skutečnost je zatím taková, že rodina se čtyřmi dětmi má nárok na 12 tisíc, nájem v Kadani ale v průměru vychází na 6 tisíc, většina tak končí v kapsách spekulantů.

„Naším cílem je, aby byla dávka vyplácená podle skutečné potřeby. Znamenalo by to obrovskou úsporu pro státní rozpočet, zarazilo by se tím zneužívání dávek a byznys s chudobou,“ předestřel výhody starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

Reakci premiéra města vnímají jako nadějnou, zůstávají ale ve střehu. „Budeme sledovat, jak se situace vyvíjí a pokud se nebude nic zásadního dít, opět se ozveme,“ upozornil Kulhánek s doplněním, že v tu chvíli by samosprávy z Chomutovska podpořili i starostové z většiny měst Ústeckého a Karlovarského kraje. První dopis vládě napsal už říjnu, když nedostal odpovídající reakci, podpořila ho další velká města okresu a ochotu přidat se spontánně projevili i další starostové z regionu.

Byznys s chudobou je „disciplína“, která nestojí mimo zákon. Spočívá v tom, že spekulant koupí byt a nastěhuje do něj co nejpočetnější skupinu lidí, kteří jsou příjemci dávek. Na té vydělává. Pokud neplatí do fondu oprav a zálohy za služby ve společenství vlastníků jednotek (SVJ), dům se dostane do dluhů, v nejhorším případě bankrotuje. Nejdříve tak starousedlíci přicházejí kvůli sousedství nepřizpůsobivých o klid, později o majetek a o domovy.

„V Jirkově to máme opravdu zmapované, ze tří tisíc bytů v SVJ jich mají třetinu spekulanti, to je strašné číslo,“ uvedla pro představu místostarostka Jirkova Dana Jurštaková (ODS). „Je to problém, který nejsme schopni jako město zvládnout. Lidé za námi chodí, chtějí, abychom to řešili, my ale nemáme nástroje, jak jim pomoct. Jsou tu diskriminovaní slušní, pracovití a bezproblémoví lidé, kteří po státu nic nechtějí,“ upozornila.

Právě v zajištění klidu a bezpečí pro slušné lidi vidí prioritu vedení všech velkých měst Chomutovska. „Úspora peněz ve státním rozpočtu je pro nás sekundární, ani nechceme držet pod krkem spekulanty,“ poznamenal náměstek chomutovského primátora David Dinda (Nový sever). „Primárně nám jde o to, že se zhoršil komfort lidí, protože se kvůli byznysu s chudobou z jejich paneláku stala velká ubytovna. Hájíme zájmy slušných lidí,“ dodal.