Majitel vybudoval pivovar před více než sedmi lety ve fabrice na prýmky z 19. století. V prostředí, které ctí původní industriální charakter, vaří pivo podle tradičních českých receptů. Využívá místní vodu, humnový slad a žatecký chmel a důsledně se vyhýbá všem chemickým látkám.

„Vaříme 50 tisíc litrů piva ročně a nikam ho nedodáváme. Buď si ho lidé vypijí tady, nebo si ho odnesou v PETkách a sudech," zmínil majitel Miroslav Chalupník. Dodnes v pivovaru připravili na 350 tisíc litrů piva. To je množství, kterým by se dal zpola naplnit plavecký bazén chomutovského Aquasvěta.

Majitel pivovaru přitom pochází ze zcela jiného oboru. Většinu života se věnuje zámečnické výrobě. „Ale mám rád dobré pivo,“ podotýká. „Když jsem v roce 2008 v době krize, ztratil hlavního odběratele svých výrobků, měl jsem 25 lidí a prázdnou budovu, donutilo mě to přemýšlet, co dál. Tak mě napadlo udělat v Perštejně pivovar. To je vlastně celé,“ doplnil.

Prvním krokem bylo, že sehnal sládka a pivovar vybavil na míru podle jeho odborných znalostí. S pivovarem vznikla i restaurace, která se věnuje tradiční české kuchyni. Díky tomu se uvnitř pořádají nejrůznější akce od oslav, hostin, firemních akcí a večerů s kulinářskými specialitami po příležitostné kulturní akce pro veřejnost, jako například oldies nebo swingové večery či akce spolku Baráčníků. Do provozu je zapojená celá rodina, dcera je provozní, manželka účetní.

„Ono totiž nejde jen o to něco vybudovat. Něco vymyslet a udělat je relativně jednoduché. Nejtěžší je udržet to nejméně tak dobré, jako když člověk začínal,“ zamýšlí se majitel.

„Proto je důležité mít dobrý tým, který naštěstí mám. Uvrtal jsem do toho rodinu a například kuchaře máme stejného celých takřka osm let,“ doplnil.

Pivovar Chalupník zažívá teď za pandemie těžké časy. Za loňský rok se vařilo jen poloviční množství piva oproti předešlým rokům. Ztrátu dotuje ze zámečnických prací, ve kterých pokračuje.

„Teď vaříme pivo jen občas, hlavně ho udržujeme a chladíme,“ podotkl Miroslav Chalupník. I tak se pro něj mohou každodenně zastavit výletníci a příznivci pivního pramene z údolí Krušných hor. Ve všední dny bývá otevřeno od 15 do 17 hodin, o víkendy se pivní okénko otevírá v poledne.