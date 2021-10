Aby je bylo možné napasovat do prostoru, bylo potřeba odstranit zábradlí a vymyslet, jak zdobný prospekt varhanní skříně do prostoru napasovat tak, aby v nich pevně držel. Úpravy probíhaly ve výšce a v otevřeném prostoru.

„Bylo to náročné. Za prvé jsme z prospektu museli sundat rohy, jinak by neprošel a na místě jsme museli vymyslet, jak ho upevnit,“ uvedl varhanář Josef Hroch, kterému nezbylo než zajet do Baumarktu pro dřevo, s jehož pomocí vytvořil kontrukci. „V Karolinu varhany stály v metrové výšce ve zdobné konstrukci, která je držela, ta tam ale zůstala,“ doplnil odborník.

Způsob, jakým si s úkolem varhaník poradil, ocenil ředitel organizace Chomutovská knihovna, k níž kostel sv. Ignáce patří. „Trnul jsem, když jsem viděl, jakým způsobem ho varhanář s pomocníkem nasouvali do prostoru. Skvěle si ale poradili,“ uvedl Bedřich Fryč.

Hrací stroj s píšťalami stále chybí. Poté co byly barokní varhany na konci 40. let odvezené z Chomutova, vnější část putovala do Karolina a vnitřní do pražského kostela sv. Vojtěcha. Chomutov vyjednává o jejím návratu.

Varhany pocházejí z roku 1737, kdy je do raně barokního interiéru jezuitského kostela sv. Ignáce postavil Thomas Schwarz - laik řádu Tovaryšstva Ježíšova.

Až v kostele začnou adventní koncerty, prohlédnou si návštěvníci nejen vnější část varhan, pro lepší zážitek bude zajištěné i nové a lepší osvětlení a ozvučení.