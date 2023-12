Oproti tomu si přesunuté trhy chválí Tomáš Vadlejch. „Máme malé děti a s nimi se nám daleko lépe brouzdá vánočním parkem, kde jste v podstatě v přírodě a nehrozí, že se odněkud přijede auto,“ zhodnotil výhody. „Hlavně, když se tady za tmy rozsvítí všechna světla, je to jako v pohádce,“ přidala další úhel pohledu jeho žena.

„Hlavní symbol Vánoce je ve městech vánoční strom, u něj stánky a kulturní program. Proč to tak není u nás?“ ptá se například Martina Skřivánková. „Místo toho máme opuštěný strom před radnicí,“ vadí jí.

OBRAZEM: Krásná vánoční výzdoba parku v Chomutově láká na romantickou procházku

Velká diskuze na toto téma se odehrává také na sociálních sítích, kde jedna část lidí chválí současné uspořádání a druhá velebí původní model. „V porovnání s jinými městy bohužel park není nic moc,“ myslí si například Zuzana Vojteková. „Každé normální město má vánoční trhy, stromek a krásnou výzdobu na náměstí. Ale Chomutov už obchody a život na náměstí úplně zabil,“ soudí.

„Odpradávna náměstí. Význam prázdného náměstí a tam jednoho hlavního vánočního stromu nechápu,“ přidala se Simona Kališová.

Opačný postoj zastává Jaroslav Bláha. „V parku je to nádherné. Stánky na sobě nejsou nalepené a nejezdí tam auta,“ ocenil. „Strom bych umístil k divadlu a na náměstí už bych se úplně vybodnul,“ doporučil.



Nahrává se anketa …

Podle Kláry Vlachové se lidé nejsou schopní dohodnout. „Nejdřív nadávali, že na náměstí během adventu není k hnutí. Město to tedy dělá v parku. A zase se to nikomu nelíbí. Fakt se lidem v Chomutově zavděčit nejde,“ shrnula.

Město přesunulo vánoční trhy do parku v zimě roku 2021, kdy stále naplno řádil covid. V jiných městech se musely trhy rušit, protože nebylo možné zachovat rozestupy, v Chomutově se ale tímto krokem podařilo zachovat kouzlo Vánoc. A protože se velké části lidí atmosféra v parku líbila, trhy tam zůstaly a obohatilo je i kluziště. Město má ale i další důvody, proč je pořádá právě tam.

„Když jsme s vánočními trhy začínali, měli jsme nejvýše dvacet stánků. Ty ale s každým rokem přibývají,“ uvedla mluvčí Zuzana Vavřínová s tím, že v parku není žádný problém, aby tržnice dále rostla. „Navíc jsou stánky a atrakce rozmístěné na daleko větší ploše, takže je to pro rodiny s dětmi ale i další návštěvníky, kteří chtějí na vánočních trzích strávit více času, mnohem pohodlnější. Můžou se tam procházet, posedět si,“ doplnila.

V chomutovském parku se nebruslí. Vandal poškodil chlazení petardou

Město se už zabývalo také otázkou, jestli nepořádat dvojí trhy s vánočním programem. To by však bylo finančně a organizačně náročné. Zčásti ale vyslyšelo postřehy místních lidí, a tak se stánky s občerstvením a nápoji na náměstí objevily alespoň u příležitosti slavnostního rozsvícení. Jeden dřevěný stánek se svařákem, punčem a dalším občerstvením byl ke stromu přistavený v tomto týdnu a zůstane do Štědrého dne.

O stěhování hlavního vánočního stromu do parku se neuvažuje, stát má nadále symbolicky před radnicí. I v parku jsou ale tři jehličnany ozdobené. Problematický by byl také návrat trhů na náměstí, protože by se ve větší míře muselo omezit parkování v centru.

Zahájení adventu v Chomutově:

1/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 2/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 3/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 4/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 5/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 6/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 7/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 8/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 9/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 10/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 11/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 12/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 13/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 14/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 15/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 16/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 17/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 18/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 19/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 20/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 21/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 22/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 23/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 24/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 25/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 26/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 27/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 28/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 29/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 30/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 31/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 32/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 33/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 34/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem. 35/35 Zdroj: Deník/Roman Dušek Chomutov zahájil advent rozsvícením stromu a ohňostrojem.

Trhy v parku mají také drobnou stinnou stránku, kterou je bahnitý terén jakmile přijde obleva. Proto jsou ale stánky přistavované kolem zpevněných cest a další místa se vysypávají.

Rozdílnost názorů město vnímá. „Chápeme, že někomu chybí trhy na náměstí, protože se tam třeba setkával se známými. Všechno tam ale bylo centrované na jednom místě, kdežto v parku je možné strávit více času. Je to něco nového - málokteré město pořádá vánoční trhy v parku. Řada lidí to oceňuje, o čemž vypovídá i hezké umístění v anketě regionálního rádia,“ poukázala mluvčí.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová