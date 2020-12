Tři dny před Štědrým večerem bude možné na obloze pozorovat „betlémskou hvězdu“, která podle Matoušova evangelia zvěstovala příchod Spasitele a dodnes je symbolem Vánoc. Naposledy ji bylo možné sledovat před téměř 400 lety, další příležitost se naskytne až za dalších 60 let. Proto si ji astronomové a amatérští pozorovatelé nechtějí nechat utéct. Ačkoli se hvězdárny kvůli epidemii musely zavřít, místy se chystají veřejná pozorování.

„Betlémská hvězda“ ve skutečnosti není hvězdou. Původně se zobrazovala jako kometa, podle astronomů mohlo jít také o novu či supernovu. Jako nejpravděpodobnější se jim ale jeví konjunkce planet Jupitera a Saturnu. Jedná se o maximální přiblížení dvou nebeských těles pozorovatelné ze Země.

„Po celý rok můžeme nad jihozápadním obzorem sledovat dva nápadné zářící body – planety Jupiter a Saturn, přičemž Jupiter je z tohoto páru ten jasnější. Den za dnem se k sobě zvolna přibližují, a to až do pondělí 21. prosince. V den zimního slunovratu téměř splynou v jednu „hvězdu“,“ nastínil Jaroslav Landa, který je členem Astronomické společnosti Chomutov. „Planety se k sobě přiblíží na pouhých šest úhlových minut, tedy jednu pětinu průměru měsíčního disku. Něco podobného se naposledy událo v roce 1623,“ doplnil.

Pokud bude počasí přát, chomutovští astronomové uspořádají veřejné pozorování na louce u bývalého kina Oka. K dalekohledům zvou už od pátku 18. prosince do pondělí 21. prosince vždy od 16.30 hodin. Případně se přesunou do areálu Domovinka. Zájemci by měli sledovat facebookové stránky astronomické společnosti, kde bude upřesnění.

Další pozorovatelé budou na Lesné, která se nachází v nadmořské výšce přes 900 metrů a je na pomezí Mostecka a Chomutovska. S astronomickým vybavením se tam chystá Krušnohorská astronomická společnost. Připojit se k nim mohou i lidé z řad veřejnosti. „Jedná se o úkaz, který přichází po čtyřech staletích, takže je z pohledu nadšených pozorovatelů mimořádný,“ vysvětlil předseda spolku Bohuslav Matouš, který působí také na teplické hvězdárně. „Konjunkci těchto dvou planet už v životě neuvidím. Máme sice štěstí, že bude v tomto století pozorovatelná ještě jednou, toho se ale dočkají až naše děti,“ dodal.

Strašákem je inverze

Další veřejné pozorování by se mohlo uskutečnit o čtvrté adventní neděli ve františkánském klášteře v Kadani. Konalo by se pod vedením astronoma a člena Akademie věd ČR Pavla Pintra, který pochází ze Žatce. Zájemci o tuto událost by měli sledovat facebookové stránky Přírodovědné observatoře Kadaň, kde budou v případě pořádání konkrétní informace. V příštích dnech má totiž vládnout inverzní počasí a je otázkou, jestli program nezhatí.

Původně pozorování „betlémské hvězdy“ plánovala teplická hvězdárna, která má krajský význam. Kvůli protiepidemickým opatřením ale musí být podobně jako další zařízení zavřená. Pozorovatelé na loukách i v zahradě kláštera jsou připraveni dodržet rozestupy a všechna další opatření.