Cizinci, kteří přesídlili za prací a nadějí na lepší život na Chomutovsko, udržují své zvyky a postupně sdílejí i ty české. Především se to týká vánočních tradic.

Z Ukrajiny se do Kadaně přestěhovala rodina Jury Sasyna, on sám ji následoval před pěti lety. Dnes slaví Vánoce tak, jak je zná z domova, i ty české. „Naše Vánoce se odehrávají od 6. ledna a trvají čtyři dny. První den chodí lidé do kostela, další dny se koleduje. Velké party chlapů, je jich třeba i padesát, chodí dům od domu, přejí vše dobré a za koledu dostávají panáka a peníze,“ přiblížil Jura. „Chodí velké dálky, kolikrát dorazí i ve tři, ve čtyři ráno,“ dodal.

Tradici zdobení vánočního stromku si přivezl ze své domoviny, jen ji zná jinak. „Stromek oblékáme už začátkem prosince, ale nemáme Štědrý den, nedáváme si dárky. Pak slavíme příchod Nového roku a v lednu naše hlavní Vánoce,“ vysvětlil devatenáctiletý mladík.

Za dobu, co pobývá v Česku, ale převzal i naše zvyky. „Líbí se mi vaše štědrovečerní večeře, kdy se jí jedno dané jídlo, to u nás není. Salát s řízkem mi chutná a z vánočního cukroví perníčky,“ zmínil. „Také se mi u vás líbí zapalování adventních svíček a vánoční trhy, kdy člověk může zajít na náměstí a dát si svařák,“ doplnil.

Většinou tráví prosinec v Česku, v lednu se ale přesouvá na Ukrajinu, kde se širší rodinou slaví svátky tak, jak je zná od dětství. „Je to skvělé, ne každý může slavit dvoje Vánoce jako my,“ líbí se mu.

Zachovávají i své tradice

Podobný náhled na věc má Mikola Hryhorjak, který žije už osmnáctým rokem v Jirkově, stejnou řádku let ale strávil doma na Zakarpatské Ukrajině. „Jsme tu dlouho, takže slavíme vaše Vánoce i naše svátky. U nás chodí ještě v lednu koledníci a máme jeden postní den, kdy nejíme maso, ale například ryby a houby,“ dodal.

Českou vánoční tabuli bez chybičky obstarává jeho žena. I když také pochází z Ukrajiny, povoláním je kuchařka. „Vaše jídla tedy vařit umí. Chutná mi salát a cukroví, na něm je vše dobré,“ pochvaluje si Mikola. Když to jde, tráví část svátků v Jirkově a část v Zakarpatské oblasti. „Většinou slavíme oboje Vánoce, což je příjemné,“ popsal.

O Vánocích nic nevěděla Natalia Š., dokud se s manželem a dcerou nepřistěhovala na Chomutovsko. Přišli před patnácti lety z Kyrgyzstánu, kde rodina po generace patřila k ruské menšině.

Dříve zdobili stromek na Sivestra

„V Kyrgyzstánu žádné Vánoce nejsou, celý prosinec jsme chodili do práce a na silvestra ozdobili stromeček stejně, jako se to dělá tady na Štědrý den. Přivítali jsme Nový rok a stromek zase vyhodili,“ vylíčila Natalia. „Někdo si ho nechával do 13. ledna, kdy se u nás slaví druhý Nový rok,“ dodala.

České Vánoce přijala až na popud dcery. „Když začala chodit do školky, mluvila o nich, že se dávají dárky, peče cukroví a dalších věcech, takže jsme se po pěti letech života tady učili, jak se to všechno dělá,“ prozradila se smíchem. Samotné se jí na našich svátcích nejvíce líbí volné dny.

Z našich zvyků drží některé, jiné nepřijali. „Například nepeču cukroví, sladké moc nejíme a neděláme bramborový salát. U nás je to úplně obyčejné jídlo, které si dělníci nosí do práce na svačinu,“ vysvětlila. Štědrovečerní večeře je u nich proto rozmanitá, každý rok jiná.