„Letos se nám nepřihlásili žádní prodejci kaprů,“ potvrdila mluvčí radnice Denisa Špeilová. „Nemáme informaci, z jakého důvodů to je, jako újmu to ale rozhodně nevnímáme. Během víkendu 21. a 22. prosince bude v parku za radnicí probíhat bohatý program Vánoční kapříkování. O kapry v kádi tedy děti nepřijdou a navíc se o nich i něco dozvědí. Sobotní program bude ještě doplněn o sochání ryb z ledu,“ dodala.

V posledních dvou desetiletích nabízel živé kapry v Chomutově Štefan Kolenčík, ten ale končí. „Nepřihlásili jsme se, protože poslední dva roky, kdy nás město přesunulo z náměstí do parčíku za radnicí, pro nás nebyly lukrativní,“ vysvětlil. „Dříve jsme věděli, že před Vánocemi prodáme zhruba čtyři tuny kaprů. Za radnicí jsme ale byli zastrčení a tržba byla poloviční. Snažili jsme se kvůli tomu ryby doprodávat i 24. prosince, i tak jsme ale končili se ztrátou,“ posteskl si podnikatel.

Jako kámen úrazu vnímal také zásobování a kromě toho se cítil nevítaně. „Stalo se, že byl vedle nás umístěný stánek s nápisem Nezabíjejte kapry. My byli jen dva metry od něj,“ dodal Kolenčík. Přesto tvrdí, že kdyby město vrátilo prodej kaprů na náměstí, určitě by na letošních vánočních trzích nechyběl.

To však podle Silvie Škubové, která má na starosti organizaci kulturních akcí města, není možné. „Prodej kaprů jsme přesunuli, protože jsme chtěli vánoční trhy rozšířit. Současný koncept neumožňuje, aby se vrátil na původní místo, jsou tam stánky a party stan,“ vysvětlila Škubová. „Umístění za radnicí také více vyhovovalo lidem, kteří nechtějí vidět zabíjení kaprů,“ přidala další argument.

Tradice na náměstí

Možnost koupit si kapra v centru, kde jsou vánoční stánky se svařákem a vánočním zbožím, po léta vítal Tomáš Kucharský. „Byla to pro mě tradice, člověk se prošel po náměstí, tuhle něco koupil, tamhle si dal medovinu a nakonec vzal domů kapra. Sám ho zabít nedokážu, prodejci mi ho ale klepli a připravili,“ zamlouvalo se mu. „Letos pro něj zajedu před obchoďák, což není ono.“

Naopak Stelu Razímovou změna potěšila. „Tyhle prodeje nesnáším, podle mě jde o týrání a tradice to také není,“ rezolutně prohlásila Chomutovanka. „Ryba byla historicky považovaná za symbol křesťanství, bylo to také postní jídlo. Dnes lidé kapra kupují jen tak, protože se to má. Perverzní mi přišlo, když byl na vánočních trzích program s atrakcemi pro děti a o kus dál sekali kaprům hlavy,“ dodala.

Živý prodej kaprů v centru dosud organizovali jen v Chomutově. Ve středu Jirkova, Kadaně a Klášterce nad Ohří nic takového nebylo. Prodej ve městech zajišťují převážně obchodní řetězce.