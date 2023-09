Kadaňská radnice chce zavést systém odměňování takzvaných whistleblowerů – lidí ochotných spolupracovat na dopadení vandalů, kteří ničí městský majetek. Vandalové totiž za posledního půl roku stihli poškodit věci za 200 tisíc korun.

Za půl roku vandalové způsobili škody za 200 tisíc korun. Takto dopadly ,,hopsinky", nafukovací atrakce na chytrém hřišti. | Foto: se svolením MÚ Kadaň

„Rozmohl se nám tu vandalismus,“ potvrdil starosta Kadaně Jan Losenický (ODS). „Bohužel nemáme všude kamery, proto bychom rádi, aby nám pomohli lidé a vandalům to neprocházelo,“ doplnil.

Za poslední měsíce stačili zničit šest nafukovacích skákadel na chytrém hřišti za 138 tisíc korun a zničené bývají také věci na hřištích na nábřeží i jinde ve městě. „Na nábřeží u Splitu, kde jsou vodní atrakce, někdo zlomil létající kolo,“ upřesnil Miroslav Jancák z odboru životního prostředí. „Na jednom ze sídlišť nám zase kdosi 'přelouskl' dvouhoupačku,“ doplnil výčet věcí poškozených v poslední době.

Že lidé mnohdy bývají svědky nekalých jevů, si radnice ověřila na případu paní, která dodatečně poslala policii snímky. Byly na nich děti s nožem. Možná viníci, kteří zničili skákadla. „Proto si myslíme, že lidé dokážou pomoct, protože vidí, co se v ulicích děje,“ zmínil starosta.

Kaple na Mědníku je po osmdesáti letech vybavená. Postarali se o to místní lidé

Odměna pro oznamovatele bude finanční. Její výše ještě není známa. V závěru roku o ní rozhodne zastupitelstvo.

Není to poprvé, kdy se Kadaň do odhalování vandalů snaží zapojit veřejnost. V předešlých letech vypsala odměnu za dopadení sprejerů, která dosahuje 30 tisíc korun "za hlavu". Podmínkou však je, že to svědek dosvědčí u soudu a viník bude potrestaný. Tuto odměnu se dosud podařilo získat dvěma oznamovatelům.

Pro městskou policii je odměňování lidí prospěšné. „Je to pro nás pomoc, protože jsou lidé motivovaní, aby byli všímavější a pro vandaly a sprejery to může být odstrašující. Zvláště, když je vše medializované,“ potvrdil ředitel Jindřich Drozd.