Policejní hlídka byla v uplynulých dnech povolaná do okolí Nové Vsi poblíž Křimovské přehrady. Dva muži totiž na okraji lesa narazili na podezřelý železný předmět, který připomínal válečnou munici.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.