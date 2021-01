Záměrem pražské společnosti je zajistit dostatek výrobních a skladovacích prostor v Ústeckém kraji. Údlice si vybrala, protože se jí zamlouvá blízkost dopravního napojení na dálnici D7, což je z logistického pohledu výhodné.

Zdroj: Deník„Zatím je to ve stadiu, že se připravuje projekt pro územní rozhodnutí, do dvou let by mohlo být stavební povolení,“ uvedl starosta Údlic Miloš Pavlík.

Přínos pro obec vidí v nových pracovních místech, která by mohla být zhruba za čtyři roky. Řadě Údlických by tak odpadla nutnost dojíždění za prací do Chomutova a dalších velkých měst. Plusem bude i zvýšený výnos daně z nemovitosti.

„Většina obcí nalevo i napravo od nás má příjmy z dolů. My je bohužel nemáme, někdy těmto obcím tiše závidím, že si lusknou prstem a mají na leccos peníze,“ podotkl starosta.



Průmyslový areál bude oplocený. V těsném okolí hal vzniknou velká parkoviště pro osobní a nákladní auta. „Naskladňování a vyskladňování skladových prostor bude probíhat pomocí 133 nakládacích a vykládacích doků. Dále bude instalováno 5 drive-in vjezdových doků,“ uvedla ve svém záměru pražská společnost RotaGroup. Předpokládá se trojsměnný provoz. Pracovní místa budou ze šedesáti procent pro muže, ze čtyřiceti pro ženy.