Chomutov - Chomutované se obávají, že podnik jen maskuje vznikající kasino. Místostarosta obce ale tvrdí, že o ničem takovém nevědí.

V otvické zóně roste benzinka a sportbar | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Obří „krtince“ vedle horkovodu a otvického KFC napovídají, že se obchodní zóna opět rozrůstá. Tentokrát však nejde o další obchod s oblečením nebo obuví, ale čerpací stanici a sportbar. Majitelem pozemku a investorem je chomutovská společnost Real Estate, která je provázaná s Alexandrem Novákem. Bývalým starostou Chomutova a exsenátorem, který je trestně stíhaný. Někteří Chomutované se obávají, že v zóně ve skutečnosti buduje kasino.

Podle informačního systému EIA, která vyhodnocuje vlivy stavby na životní prostředí, na pozemku roste nová čerpací stanice s doplňkovým sortimentem a mycími boxy. Dále se výstavba týká sportbaru, který má sloužit k posezení, občerstvení a zábavě hostů. Součástí bude pětadvacet parkovacích stání.

Kde se tedy berou obavy, že chce Alexandr Novák v zóně rozjet hazard? Před čtyřmi lety se provalilo, že měl Novák skrytě investovat do jednoho z největších kasin v Česku – luxusního Grandcasina v Aši. V Chomutově navíc před lety provozovala automaty společnost W.G.G. s vazbou na Nováka. Poté co vedení města plošně zakázalo herny s výjimkou dvou bývalých krytů civilní obrany, jeden z nich provozovala od roku 2012 právě zmíněná společnost. Hazard z Chomutova vytlačil až úplný zákaz před třemi lety.



Ačkoli Alexandr Novák oficiálně ve společnosti Real Estate nefiguruje, býval členem představenstva, předsedou je jeho dlouholetý obchodní partner Daniel Ježek a členkou manželka Eva Novak.

Místostarosta: O kasinu nic nevíme

Právě tato fakta zavdávají Chomutovanům důvody domnívat se, že Novák svou působnost přenesl do katastru Otvic, které vyhlášku potírající hazard nemají. „Je to jasné. Když mu to nevyšlo v Chomutově, v Otvicích má šanci,“ myslí si Radek Roubíček. „Pokud tam bude kasino, a že tam bude, tak to bude mít Jirkov pěknou vizitku. To se to přelejvaj prachy, panečku. Bože, ty to vidíš. Všechny, co v tom maj pazoury, bych zavřela,“ napsala na sociálních sítích Marta Krákorová Kuželová.

Tuto možnost vyloučil místostarosta Otvic Martin Kolomazník. „Bude tam benzinka a sportbar, nevíme ale nic o tom, že by tam mělo být kasino,“ uvedl pro Chomutovský deník.

Zástupce společnosti Real Estate ani Alexandra Nováka nebylo možné se dotázat, protože s médii dlouhodobě nekomunikují.

Podle informací developerské společnosti Saller Group, která v zóně pronajímá pozemky, se otevření benzinky a sportbaru plánuje na letošní léto.

V zóně už je jedna čerpací stanice, a to na pozemcích německé společnosti NewCo Immo CZ zapsané ve Weimaru. Budova na nich patří opět obchodní společnosti Real Estate. „Původní čerpací stanice ale bude uzavřena a plocha bude využita pro další stavební etapu,“ informovala Barbora Součková ze Saller Group bez bližšího určení. „Prozatím to není možné konkretizovat,“ dodala jen.

Alexandr Novák i Daniel Ježek jsou už více než rok stíháni kvůli ovlivňování dotačních projektů v Ústeckém a Karlovarském kraji. Spolu s nimi je obviněno dalších 24 lidí. Nováka zatkli v prosinci 2016 v německém Frankfurtu nad Mohanem na základě eurozatykače, když se snažil utéct. Do vazby byl umístěn v Německu, které ho do Česka vydalo až loni v říjnu.



Trestaný byl i dříve. Za to, že přijal jako starosta Chomutova úplatek čtyřicet milionů korun, si měl odsedět čtyři roky. Odseděl si dva.