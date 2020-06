V Měděnci proběhne workshop kvůli zápisu do UNESCO

Co znamená myšlenka světového dědictví UNESCO? Co máme, co ostatní hornické regiony nemají? A jaký je potenciál Montanregionu do budoucnosti? Odpovědi na tyto otázky může dát workshop, který se uskuteční v úterý 30. června v infocentru Mědník od 13 do 17 hodin.

UNESCO. Ilustrační foto | Foto: ČTK/AP/Jacques Brinon