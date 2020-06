Většina restaurací nemohla za nouzového stavu provozovat živnost a má na kahánku. Kadaň proto vyhlašuje soutěž Kadaňská hospůdka, ve které mohou lidé pomoct své oblíbené hospůdce, když se tam posilní.

Peníze, mzda - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Pro větší motivaci město nabízí, že v rámci soutěže uhradí útratu až do výše 20 tisíc. Místní i přespolní mohou posílat účtenky za nejméně 500 korun na radnici, a to spolu se jménem, adresou, číslem účtu a heslem „Kadaňská hospůdka“. Soutěž poběží od 1. června do 30. srpna, výherci budou vylosovaní v září.