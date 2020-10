Kdo rád přijímá výzvy a baví ho, když se mu vaří mozkové buňky při řešení rébusů, najde vyžití díky nové únikové hře. Spustili ji pod zámkem Červený Hrádek. Jak napovídá její název Postupem času, vezme soutěžní týmy do historie.

Od známých únikových her, které bývají mnohdy pojaté hororově a týmy v nich prchají před krvežíznivými padouchy nebo hledají únik z kriminálu, je jirkovská únikovka vymyšlená jinak. Stojí na vědomostech, napětí ale nechybí ani tady.

„Jiné únikovky jsou na způsob strašení, bývají ve tmavých místnostech, případně i sklepeních. Tady je vše pod světlem a je to hlavně zábava sestavená z hádanek, šifer a hlavolamů,“ nastínil tvůrce únikové hry Pavel Franc. „Stavěná je tak, aby gradovala. Na své si přijdou lidé, kteří podobnou hru nikdy nehráli, i zkušení hráči. Ti první si ji nejspíš nestačí projít v časovém limitu celou, v tom případě se ale můžou těšit na pokračování a zkusit se napodruhé dostat dál. Zkušení ji prolítnou třeba za 40 minut,“ doplnil.

Hru vytvořil pro Kulturní vzdělávací a informační zařízení Jirkov (KVIZ), které řídí kulturu v celém městě. Na webových stránkách zámku už je výzva, aby se zájemci hlásili o vstup do hry. Rezervaci si tam mohou zajistit elektronicky nebo po telefonu. Hra je pro dva až šest hráčů a vhodná je i pro děti. Ty do patnácti let musí mít doprovod dospělého. Tým platí vždy tisíc korun.

První zájemci už se hlásí. „Například v sobotu si únikovou hru vyzkouší první svatba,“ uvedl ředitel organizace Lukáš Marek. Prostory, které zabírá nová atrakce, už si také prošel. „Nechal jsem si vysvětlit podstatu, je to taková číselná magie, a prohlédl si technické zabezpečení. Později bych si ji také rád zahrál, takže jsme vynechali podrobnosti, aby bylo ještě co objevovat,“ prozradil.

Hru jako první vyzkoušely testovací týmy, aby se případně odladily chyby. Jediná věc, kterou je ještě potřeba zařídit, je podle ředitele uzamykatelná skříňka na osobní věci hráčů. „Nechceme, aby lidé chodili dovnitř s mobilem a fotili si prostory a snímky sdíleli,“ vysvětlil Marek. Přehled o tom, co se děje uvnitř, bude mít gamemaster díky kamerám. Ten bude v případě potřeby týmu nápomocný. „Když se octne takříkajíc ve slepé uličce a bude potřebovat nápovědu, spojí se s gamemasterem vysílačkou,“ poznamenal Franc.

Na únikové hře pracoval od loňského listopadu do května, v dalších měsících pak bylo potřeba některé prvky doladit. Například kamery tam přišly na konci září. S tvorbou mu pomáhal devítičlenný tým jeho přátel, který pracoval například i na stavební části, opravoval nábytek, maloval a tapetoval.

„Každopádně pod tapetami se nic neskrývá, takže hráčům vzkazujeme, aby je neloupali,“ dodal Franc s připomínkou, že hráči občas hledají řešení rébusů i na takových místech.

První únikovka, na které se podílel, byla špičkově zpracovaná Tajemná pracovna The Chamber v Praze. Pro chomutovské muzeum k loňskému výročí sametové revoluce vytvořil hru Únik z totality aneb Listopad 89, která byla natolik úspěšná, že ji muzejníci třikrát prodloužili.

Jirkovská vědomostní hra se vešla do 62 tisíc korun, které KVIZ vydal za její vypracování od prvotního nápadu po závěrečné úpravy. Oprava topenářského systému a sociální zařízení stály dalších 61 tisíc korun.

Na únikové hře se podíleli: Adéla Francová, Martin Janoš, Jakub Simet, Michal Kodrik, Lukáš Rác, Martin Klein, Michal Zeman, Jindřich Vondráš a Milan Prokopčák.