Jirkov - „Na některém šprochu není pravdy ani trochu," zlobí se vedení města v Jirkově. Platí Jirkov nepřizpůsobivým taxíky, kterými jezdí na nákupy? Mají Romové na koupaliště vstup zdarma?

Náměstí v Jirkově. | Foto: MěÚ/ Eva Dušková

Pravdivé odpovědi na tyto a další otázky jsou uveřejněny na webu města v rubrice Informační servis fakta a fámy . „Cílem je zamezit šíření nesmyslů, které leckdy přispívají k posilování nepřátelských nálad ve městě," vysvětluje Dana Jurštaková, místostarostka Jirkova.

Zatím je v rubrice pět fám, předpokládá se, že časem budou přibývat. „Tak jako na internetu pořád kolují různé nesmysly dokola a občas se objeví něco nového, předpokládáme, že čas od času se nějaký nový vyskytne i u nás," dodává Jurštaková. Z dalších fám je to například to, že radnice zve do města nepřizpůsobivé, nabízí byty a bere na ně dotace, nebo že Romové mohou odkládat bez omezení odpad kdykoliv ke kontejnerům.