Před čtyřmi lety byla konkurence o něco větší. O přízeň voličů se ucházelo čtrnáct politických stran a hnutí, což byl tehdy nejvyšší počet v rámci měst a obcí Chomutovska.

Nadcházející komunální volby se budou konat 23. až 24. září.

Zdroj: Deník

Na sídlišti není kde zaparkovat. Chybějí zubaři. Ulice jsou plné děr. A zrovna ve vaší obci stále chybí kanalizace, ačkoliv ji zastupitelé slibují roky. To jsou věci, které vás trápí. Co bude tím hlavním tématem zářijových komunálních voleb ve vašem bydlišti? Co u vás rozhodne volby? Dejte nám vědět. Zapojte se do předvolební ankety Deníku. Dostat se na ni můžete i načtením tohoto QR kódu.