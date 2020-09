Kluci i holky, kteří běhají jako vítr a rádi se honí za míčem, se mohou přihlásit do fotbalového klubu SK Ervěnice. – Jirkov.Ten právě nabírá malé fotbalisty a fotbalistky do přípravkových kategorií.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Jedná se o nábory pro děti od tří do deseti let, které se konají vždy v úterý a ve čtvrtek od 16,30 hodin na fotbalovém hřišti nad jirkovským Tescem. S sebou je potřeba mít sportovní oblečení a obuv. Kořeny ervěnické tělovýchovné jednoty jsou velmi hluboké, sahají až do roku 1898.