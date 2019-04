Hrušovany - Olej z kuchyně do odpadu nepatří. To ví zřejmě každý, ale také nejeden člověk řeší, jak s ním tedy naložit správně.

Třídění olejů a tuků. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

V Hrušovanech na to ale přišli. Oleje z domácnosti budou moci vylévat do speciálně k tomu určených barelů. Obec pořídila zatím tři takové nádoby, do každého se vejde až padesát litrů kapaliny.