V Kanadě má amatérský rybníkový šampionát velkou prestiž. Podobně jsou na tom i Spojené státy americké. Právě tam se rozjeli čtyři Chomutované se zkušeností z juniorské první ligy a extraligy. Ve Svatém Ignáci ve státě Michigan, kde pořádají druhý největší turnaj „rybníkářů“ na světě, vybojovali druhé místo.

Čtyřdenní turnaj probíhal v centru města na jezeře Huron. Zapojilo se do něj 189 týmů především z USA a Kanady. Čeští lvi, jak se chomutovský tým jmenuje, byl jediným zástupcem Evropy. Hrál v takzvané zlaté kategorii, kam patří nejzkušenější hráči, a v divizi 30 plus. Odehrál tři zápasy a jeden finálový s výsledky 7:5, 12:3, 10:11 a 7:10.

„První zápas byl hodně vyrovnaný, druhý byl lehčí. Třetí a finálový jsme prohráli, bylo vidět, že je soupeř hodně dobrý a má herní praxi,“ okomentoval průběh turnaje jeden z chomutovských hráčů Lukáš Horkulič.

Stříbro České lvy nadmíru těší. „Předčilo to naše očekávání. Chtěli jsme vyhrát alespoň jeden zápas a překvapilo nás, že jsme se umístili tak dobře,“ prozradil Horkulič. „Potřebovali jsme hlavně přežít, protože jsme přijeli jen ve čtyřech. Týmy ale mohou mít sedm členů, čtyři hrají, tři střídají. Hrozilo, že se unavíme a proti nám nastoupí odpočatí hráči,“ vysvětlil.

Hráči se museli vyrovnat také s podmínkami, které jsou na hony vzdálené hře na zimním stadionu. Nejen kvůli pravidlům, kdy má hřiště menší rozměry a v brance chybí gólman. Zrádný je hlavně přírodní ledový povrch, který pořadatel jen občas stáhne hrablem.

Obrovský sportovní zážitek

Přesto byl pro Chomutovany rybníkový šampionát zážitkem. „Pro nás, pro kluky, kteří s hokejem skončili v juniorech, to byl jeden z největších sportovních zážitků v našem životě,“ je přesvědčený další člen týmu Jan Hála. „Šampionátu se zúčastnilo na 1300 hráčů,“ dodal.

V severoamerickém městečku byli Čeští lvi velkou atrakcí, protože jako jediní přicestovali přes oceán. Ukázalo se to na míře, v jaké se s nimi místní fotili. „Připadali jsme si jako kokosy na sněhu, každý se divil, z jaké dálky jsme přijeli,“ poznamenal se smíchem Horkulič.

Událost si vysloužila i připomínku v místních médiích. „Letošní turnaj se dostal na opravdu mezinárodní úroveň díky týmu z České republiky,“ vyzdvihl na jejich stránkách organizátor. „Čeští lvi cestovali neuvěřitelných 7500 kilometrů, aby se ho mohli účastnit,“ dodal.

Do týmu Českých lvů patří Jaroslav Brožka, Lukáš Fanta, Jan Hála a Lukáš Horkulič. Kamarádi, kteří pocházejí z Horní Vsi v Chomutově. Účastí v rybníkářském šampionátu si splnili sen, o kterém mluvili poslední tři roky. Protože mají ale všichni mladé rodiny, chvíli trvalo, než se jim podařilo na cestu našetřit. „Hokej na rybníku, to byly naše začátky. Na rybníku a na parkovišti. Když jsme přišli na to, že ho v Americe pořádají na profi úrovni, měli jsme chuť popasovat se s konkurencí,“ přiblížil Horkulič.

Čeští lvi plánují, že se šampionátu Labatt Blue UP Hockey Championship Highlights zúčastní také příští rok.