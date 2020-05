V chomutovském zooparku se neplánovaně chytl nápad s beruškami malovanými na kamíncích. Začalo to u prvních dvaceti, které měly posloužit jako ozdoba. Malé a velké návštěvníky ale zaujaly natolik, že se zoopark rozhodl udělat z nich atrakci pro celé léto.

Kreativci mohou pomalovat kamínky jako berušky barvami, které se nesmyjí, a podílet se tak na prozáření nejrůznějších zákoutí zoo. Nebudou ale jen na koukání. Děti, kterým učarují, si kamenné berušky mohou odnést domů jako suvenýr.

„Vzniklo to neplánovaně. Viděla jsem na fotkách, co se dá dělat z kamínků, a požádala kamarádku, aby namalovala pár takových berušek,“ přiblížila ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Řekla jsem pak kolegům, ať je nalepí před obchod se suvenýry, kde jsme se museli zbavit herních atrakcí, aby se to tam trochu rozsvítilo,“ dodala. Stalo se. Všechny berušky, které byly napevno přilepené k pařezu, ale do dvou dnů zmizely, protože si je děti sloupaly a odnesly domů.

Díky zájmu malých návštěvníků tak vyrostl nápad, založený na stovkách zářivě červených kamenných broučků, které by děti mohly objevovat na křižovatkách cest i různě poschovávané a brát si je domů.

„Řekli jsme si, dobrá, můžeme vytvořit další berušky, ale sami na to nestačíme, proto jsme vyzvali návštěvníky. Potřebujeme jich asi tisíc,“ podotkla ředitelka se smíchem.

Výzva zapůsobila. Na facebookových stránkách zoo událost sdílelo ke dvěma stovkám lidí a na pokladně návštěvníci každý den odevzdávají desítky dílek. Podílejí se hlavně Chomutovští, ale přivezli je i lidé z Ostrova a Loun. Další se k tomu chystají. „Berušky připraveny, zítra donesu,“ vzkázala například Věra Hartmanová.

Zdroj: Deník / Miroslava Šebestová

„Je to výzva, určitě se zapojíme, nějaké kamínky už mám, barvy taky,“ připsala na Facebook Soňa Urbanová. „Jen nemám ten lak,“ dodala.

Tvůrci navíc mají šanci na odměnu. Když s beruškami odevzdají také lístek se jménem, městem a telefonem, mohou díky slosování získat celoroční permanentní vstupenku. „V případě kolektivů, jako jsou školy, kroužky nebo sportovní kluby, máme cenu v podobě projížďky Safari expresem,“ doplnila ředitelka Fryčová s tím, že losovat o ceny se bude třikrát: na konci června, července a také srpna.

Další skupina návštěvníků se baví objevováním berušek. „Je to zpestření. Chodívám do zooparku s vnučkami, líbí se jim tu, občas je to ale pro ně dlouhé,“ zmínila Zdeňka Merhoutová. „Když při poslední návštěvě našly malovanou berušku, mohly se zbláznit. Hledaly pak další, skoro jsem je nedostala domů,“ dodala.

Podle ředitelky by se mohla berušková mánie v průběhu léta rozšířit o další úroveň. „Například můžeme vytvořit žluté invazivní berušky jako vetřelce, kteří sem nepatří. Děti by se zabavily jejich hledáním, když se třeba rodiče zastaví u stánků,“ nastínila plány ředitelka.

Kromě akce v zooparku se v poslední době stalo hitem takzvané kamínkování, které plní sociální sítě. V tomto případě lidé přetvářejí obyčejné kameny v originální dekorace, například mandaly. Někteří tvůrci je nechávají v přírodě, kde je mohou ostatní „lovit“.