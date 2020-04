Po dvouleté přestávce se v chomutovském zooparku narodilo mládě velblouda dvouhrbého. Samička se jmenuje Nessie.

Otcem je jedenadvacetiletý samec Kublaj, matkou osmiletá Matylda. Oba do zooparku přišli před lety z pražské zoo. „Je to v pořadí čtvrté Matyldino mládě a je znát, že je to již zkušená matka. O mládě se pečlivě stará a věnuje se mu,“ raduje se z opečovávaného přírůstku ředitelka zooparku Věra Fryčová.