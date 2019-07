Horko netrápí jen lidi, ale i zástupce zvířecí říše. A co teprve, když vážíte pěkných pár metráků a nosíte na sobě doslova medvědí kožich.

Medvědi v chomutovském zooparku si užívali sněhu a ledu | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Už dnes, ve čtvrtek 25. července, přivezou do výběhu medvědů hnědých v chomutovském zooparku sníh. Huňáči se ochladí a navíc je to ohromně baví. Vrací se do let medvíďat.