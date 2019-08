Jak se chladí v horkých dnech medvědi v zooparku, jsme vás už informovali. Ochlazení ale čeká i na návštěvníky, přestože jim jako hnědým chlupáčům nebudou k dispozici hroudy sněhu. Zoopark nechal u bazénů tuleňů nainstalovat mlžidlo. V zooparku už je mají pár let u některých zvířat, tahle je první určená pro návštěvníky.

V zooparku ochladí návštěvníky mlžidlo. | Foto: Helena Hubáčková

„Umístili jsme ji tam, kudy chodí většina lidí. A když se bude líbit, určitě nainstalujeme ještě další,“ říká k tomu Věra Fryčová, ředitelka zooparku. Co se zvířat týče, nebyla zatím nutná žádná mimořádná opatření, která by v horkých dnech zlepšila pohodu zvířat. Chovatelé teď jen pozorněji hlídají, aby měla přístup k vodě. „Kontrolují se důkladněji přívody vody do automatických napáječek, dostatek vody ve žlabech, bazéncích,“ potvrzuje vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.