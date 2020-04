Chomutovsko má svůj první bezkontaktní „hypermarket“, který vznikl, aby pomáhal lidem nejpostiženějším pandemií. Tedy seniorům, ale také záchranářům či rodinám s dětmi z Chomutova, Jirkova a přilehlých vesnic. Stačí si vybrat hotovku nebo zeleninu, ovoce či pečivo z nabídky v e-shopu a jeho tým dobrovolníků vše dopraví na adresu.

„E-shop jidlojidlo.cz jsem založil den poté, co vláda rozhodla o uzavření restaurací. Hned jsem měl jasno, že chceme pomáhat, tak jsme zajistili, aby lidé mohli posílat jídlo jeden druhému, nebo si sami nakoupili,“ přiblížil autor projektu Petr Bydžovský. Ten současně vede restauraci Srdcovka Monika, kde se vaří hotová jídla pro „hypermarket“.

Zájemci si mohou vybírat v nabídce třinácti jídel, kde je polévka a například hovězí guláš s knedlíkem, bramboráky s uzeným nebo ovocné knedlíky se zakysanou smetanou. Vše je v nepropustných vakuovaných boxech. Mezi největší odběratele zatím patří rodiny, které chtějí zabezpečit své prarodiče a rodiče v seniorském věku, a nakupují tam pro ně jídlo.

„Zásobujeme obědy také chomutovské strážníky. Ti si ho ale kupují sami, zatím jsme se nesetkali s objednávkami pro záchranáře, nebo že by někdo věnoval tisícovku, ať za ni dovezeme pomeranče do domova důchodců,“ podotkl Bydžovský. „Pravdou ale je, že jsme o sobě zatím nedali moc vědět,“ připustil.

Hotovky nejsou za obvyklé ceny, které se v Monice pohybovaly v průměru na 120 korunách, ale stojí 75 včetně boxu a rozvozu, aby bylo jídlo co nejdostupnější pro široké vrstvy lidí.

Zeleninu má bezdotykový „hypermarket“ od místních farmářů: cibule je od vyhlášených cibulářů z Račetic a brambory a kořenová zelenina od otvické společnosti Aventa. Ta dodává i ovoce, i když je nabídka omezená na jablka, citróny a pomeranče. Pečivo pořizuje v supermarketech a přeprodává.

Největší zájem je podle Bydžovského o hotové jídlo a až ve druhé řadě o nákupy. „Vůbec největší zájem jsme ale zaznamenali před Velikonocemi, kdy si lidé žádali droždí a my ho uměli sehnat,“ poznamenal. Za ojedinělým projektem stojí nejen on, ale také jeho tým dobrovolníků, který se podílí na rozvážkách. Jídla vaří stálí zaměstnanci. „Bez těchto lidí bych to v žádném případě nedokázal,“ zdůraznil.

Podporovat ty nejzranitelnější a lidi v první linii se snaží i další podniky. Například Café Atrium v Chomutově pomáhá, aby byl život záchranářů, zdravotníků a hasičů sladší. Veřejnost může pod heslem „Osladím“ posílat peníze na účet 2800045548/ 2010 a kavárna za ně napeče sladké. „Dnes za vaše příspěvky připravujeme sladké dobroty pro chomutovskou nemocnici,“ informovali v pátek její pracovníci. Podpůrná akce má pokračovat i v dalších dnech.